Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
29.04.2019,  
11:14
Текст:  Антон Валагин

Китай показал самый опасный эсминец в мире

Фото: Артем Иванов/ТАСС Фото: Артем Иванов/ТАСС
Фото: Артем Иванов/ТАСС

Центральное место на военно-морском параде в честь 70-й годовщины создания ВМФ Китая занял эсминец Type 055 - самый тяжеловооруженный корабль в своем классе.

Три эсминца этого проекта уже построены и еще по меньшей мере восемь строятся. Появление этого корабля - возможно, величайшее технологическое достижение китайского военно-морского флота, пишет Militarywatchmagazine. Оно гарантирует  качественный паритет, если не превосходство над аналогичными кораблями США и Японии.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Корабли ТОФ во главе с "Варягом" прибыли на учения в Китай

Type 055 отличает небывалая огневая мощь. Установка вертикального пуска со 112 ячейками рассчитана на использование более десятка различных зенитных ракет: от ракет малой дальности HQ-10 до заатмосферных перехватчиков баллистических боеголовок HQ-26. Возможно, самым ценным оружием эсминца являются противокорабельные крылатые ракеты YJ-18 (китайский индекс ракет семейства "Калибр"), намного превосходящие американские Tomahawk. YJ-18 имеет дальность полета более 500 километров и разгоняется до 3 Махов - достаточно, чтобы уничтожить корабль аналогичного класса прямым попаданием.

Наконец, новые кораболи станут платформой для применения новых видов оружия. Китай испытал противокорабельную гиперзвуковую ракету, есть планы по оснащению Type 055 противокорабельными баллистическими ракетами DF-26, электромагнитным и противоспутниковым оружием.

Водоизмещение Type 055 12 тысяч тонн, длина корабля 183 метра. Скорость хода 35 узлов. Запланировано к постройке 16 кораблей.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
Китай
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Корабли ТОФ во главе с "Варягом" прибыли на учения в Китай 08:15
Фрегат "Адмирал Горшков" при подходе к Циндао выполнил салют наций 21.04.2019
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" вошел в Желтое море 20.04.2019
корабли
Фото: Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского/ Wikimedia.org
В Севастополе построят копию брига "Меркурий" 28.04.2019
Десантный корабль "Петр Моргунов" выйдет в море в июне 28.04.2019
Новый корабль ВМС Украины оказался старым траулером 24.04.2019
ВМС
США объяснили приход двух авианосцев в Средиземное море 25.04.2019
В Карском море нашли неизвестную немецкую подлодку 25.04.2019