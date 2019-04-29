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29.04.2019 20:07
Рубрика: Спорт

Где будем смотреть

Когда и где смотреть самые интересные трансляции
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(7853)
Когда и где смотреть самые интересные трансляции.
Игрок ВК "Зенит-Казань" Максим Михайлов (No 18) и его партнеры побьются с "Кузбассом" за новый чемпионский титул. Фото: РИА Новости. Игрок ВК "Зенит-Казань" Максим Михайлов (No 18) и его партнеры побьются с "Кузбассом" за новый чемпионский титул. Фото: РИА Новости.
Игрок ВК "Зенит-Казань" Максим Михайлов (No 18) и его партнеры побьются с "Кузбассом" за новый чемпионский титул. Фото: РИА Новости.

30 апреля, вторник, "Матч ТВ"

21.50 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. Первый матч. "Тоттенхэм" (Англия) - "Аякс" (Голландия). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

18.55 Волейбол. Женщины. Суперлига. Финал. Третий матч серии до трех побед по схеме "2-2-1". "Локомотив" (Калининградская обл.) - "Динамо" (Москва). Счет серии - 0-2. Прямая трансляция.

1 мая, среда, "Матч ТВ"

15.55 Хоккей. Евротур. Этап в Чехии. Вынесенный матч в Швеции. Швеция - Россия. Прямая трансляция.

21.50 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. Первый матч. "Барселона" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия). Прямая трансляция.

2 мая, четверг, "Матч ТВ"

21.50 Футбол. Лига Европы. Полуфинал. Первый матч. "Арсенал" (Англия) - "Валенсия" (Испания). Прямая трансляция.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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"МАТЧ! Футбол 1"

21.50 Футбол. Лига Европы. Полуфинал. Первый матч. "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия" - "Челси" (Англия). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Страна"

18.30 Волейбол. Мужчины. Суперлига. Финал. Первый матч серии до трех побед по схеме "2-2-1". "Зенит-Казань" - "Кузбасс" (Кемерово). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

18.25 Хоккей. Евротур. Этап в Чехии. Чехия - Финляндия. Прямая трансляция.

3 мая, пятница, "Матч ТВ"

16.25 Футбол. Чемпионат России. "Рубин" (Казань) - "Оренбург". Прямая трансляция.

18.25 Баскетбол. Единая лига. УНИКС (Казань) - "Калев" (Эстония). Первый матч четвертьфинальной серии (до трех побед по схеме "2-2-1"). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Премьер"

13.55 Футбол. Чемпионат России. "Енисей" (Красноярск) - "Анжи" (Махачкала). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 2"

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Туринское дерби". "Ювентус" - "Торино". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Страна"

17.30 Волейбол. Мужчины. Суперлига. Финал. Второй матч серии до трех побед по схеме "2-2-1". "Зенит-Казань" - "Кузбасс" (Кемерово). Прямая трансляция.

4 мая, суббота, "Матч ТВ"

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. "Сельта" - "Барселона". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Премьер"

13.45 Футбол. Чемпионат России. "Урал" (Екатеринбург) - "Спартак" (Москва). Прямая трансляция.

16.25 Футбол. Чемпионат России. "Ахмат" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.

18.45 Футбол. Чемпионат России. "Арсенал" (Тула) - "Локо мотив" (Москва). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 1"

21.40 Футбол. Чемпионат Англии. "Ньюкасл" - "Ливерпуль". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 2"

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Вердер" - "Боруссия" (Дортмунд). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 3"

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" - "Ганновер". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

14.55 Хоккей. Евротур. Этап в Чехии. Россия - Финляндия. Прямая трансляция.

19.25 Хоккей. Евротур. Этап в Чехии. Чехия - Швеция. Прямая трансляция.

5 мая, воскресенье, "Матч ТВ"

13.55 Футбол. Чемпионат России. "Крылья Советов" (Самара) - "Уфа. Прямая трансляция.

15.55 Баскетбол. Единая лига. "Химки" - "Астана" (Казахстан). Первый матч четвертьфинальной серии (до трех побед по схеме "2-2-1"). Прямая трансляция.

18.55 Хоккей. Евротур. Этап в Чехии. Чехия - Россия. Прямая трансляция.

Фото: Reuters.
В финале ЧМ по хоккею наши юниоры уступили шведам только в овертайме

"МАТЧ! Премьер"

16.15 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - "Динамо" (Москва). Прямая трансляция.

18.25 Футбол. Чемпионат России. "Ростов" - "Краснодар". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 1"

15.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Уотфорд". Прямая трансляция.

18.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Брайтон". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 2"

18.55 Футбол. Кубок Голландии. Финал. "Виллем II" - "Аякс". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 3"

17.10 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Вильярреал". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

15.55 Художественная гимнастика. "Мировой Кубок вызова" в Испании. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

14.55 Хоккей. Евротур. Этап в Чехии. Швеция - Финляндия. Прямая трансляция.

18.55 Хоккей. Евротур. Этап в Чехии. Чехия - Россия. Прямая трансляция.

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