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29.04.2019 14:15
Рубрика: Власть

Лавров: 50 стран подключились к базе данных террористов, созданной ФСБ

Текст: Сергей Новиков

Приблизительно 50 стран подключились к базе данных террористических организаций, которая была создана ФСБ России, заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров. При этом ведущие западные страны пока такого шага не сделали, сообщил министр, чьи слова приводит ТАСС.

Фото: iStock
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"Наша Федеральная служба безопасности уже много лет ведет специальный проект: создана база данных именно по иностранным террористам-боевикам. Участие в этой базе данных уже принимает около 50 государств, с дюжину международных организаций, но ключевых западных стран в этом проекте пока не видно", - заявил Лавров и пояснил, что смысл базы данных заключается в том, чтобы отслеживать перемещения иностранных террористов-боевиков по всему миру.

"Россию тревожит, что инициатива по формированию глобального антитеррористического фронта под эгидой ООН, озвученная президентом России Владимиром Путиным в 2015 году, пока не находит отклика прежде всего у западных коллег. Хорошо известно, насколько часто в антитеррористической борьбе Запад использует двойные стандарты", - резюмировал министр.

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