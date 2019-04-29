Лавров: Освобождение задержанных в Сирии террористов стало бы преступлением

Американцы угрожают выпустить на свободу террористов, взятых в плен в Сирии, что стало бы ужасным преступлением, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Наши западные коллеги, европейцы, прежде всего, не хотят забирать взятых в плен американцами и курдами иностранных террористов-боевиков на восточном берегу Евфрата. Идет спор, американцы грозятся просто выпустить их на свободу, что тоже будет ужасным преступлением, я считаю. А европейские страны, чьими гражданами являются эти бандиты, отказываются их забирать", - отметил министр.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал страны Европы взять к себе пленных террористов и устроить над ними показательные процессы. Однако пока что желающих пойти на такой шаг не нашлось. При этом глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявляла ранее, что каждая страна Евросоюза должна решать отдельно, принимать ли пленных боевиков.