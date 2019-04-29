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29.04.2019 19:47
Рубрика: Спорт

Ракетки по местам

Медведев не смог обойти Хачанова в рейтинге ATP
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(7853)
Даниил Медведев упустил шанс стать первой ракеткой России. В обновленном рейтинге ATP он остался на 14-м месте. Правда, отставание от нашего лучшего теннисиста Карена Хачанова сократилось (2625 очков против 2685).

Если у Хачанова на счету четыре поражения подряд за полтора месяца, то Медведев играл уже в третьем финале за сезон. На этот раз - в Барселоне. Но в борьбе за трофей шансов россиянину совсем не оставил пятый номер рейтинга австриец Доминик Тим, который накануне выбил из сетки самого Рафаэля Надаля. А Медведеву он подарил "баранку" - 6:4, 6:0. "Доминик был слишком хорош", - пришлось признать Даниилу.

Что касается женского рейтинга, то лучшая российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на одну строчку (21-е место). Мария Шарапова сохранила 28-ю позицию. Изменения произошли и в топ-3. Петра Квитова, победившая на турнире в Штутгарте, стала второй ракеткой мира.

Российские теннисистки выбрались из низших дивизионов Кубка Федерации
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