Медведев не смог обойти Хачанова в рейтинге ATP

Даниил Медведев упустил шанс стать первой ракеткой России. В обновленном рейтинге ATP он остался на 14-м месте. Правда, отставание от нашего лучшего теннисиста Карена Хачанова сократилось (2625 очков против 2685).

Если у Хачанова на счету четыре поражения подряд за полтора месяца, то Медведев играл уже в третьем финале за сезон. На этот раз - в Барселоне. Но в борьбе за трофей шансов россиянину совсем не оставил пятый номер рейтинга австриец Доминик Тим, который накануне выбил из сетки самого Рафаэля Надаля. А Медведеву он подарил "баранку" - 6:4, 6:0. "Доминик был слишком хорош", - пришлось признать Даниилу.

Что касается женского рейтинга, то лучшая российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на одну строчку (21-е место). Мария Шарапова сохранила 28-ю позицию. Изменения произошли и в топ-3. Петра Квитова, победившая на турнире в Штутгарте, стала второй ракеткой мира.