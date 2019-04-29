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Наушники с голосовыми помощниками вслед за компанией Apple хотят выпустить корпорации Microsoft и Amazon.
Лавры Apple явно не дают покоя другим компаниям. Фото: Apple.com Лавры Apple явно не дают покоя другим компаниям. Фото: Apple.com
Лавры Apple явно не дают покоя другим компаниям. Фото: Apple.com

Два года назад Apple представила свои беспроводные наушники AirPods. На первый взгляд они смотрелись нелепо, напоминая насадки для электрических зубных щеток. Сейчас сложно пройти по улице и не встретить десяток человек в этих наушниках.

Одна из "фишек" AirPods, помимо собственно отсутствия проводов (наушники соединяются со смартфоном или планшетом по Bluetooth) - это голосовой помощник Siri. В самой первой модификации AirPods помощника можно было вызвать двойным касанием по правому наушнику, а новые версии уже умеют "слушать" голос хозяина и реагировать на фразу "Привет, Siri".

Фото: iStock
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Для российского пользователя Siri поддерживает не все доступные команды, но их список достаточно обширен. Это управление музыкой (воспроизведение, громкость), запуск приложений, звонки и диктовка сообщений, установка будильников и таймеров, создание заметок и напоминаний, посты в социальных сетях, поиск в интернете, ответы на простые вопросы, например, "Какова высота Останкинской телебашни?", прогноз погоды.

Лавры Apple явно не дают покоя другим компаниям. Сразу два бренда, как стало известно недавно, готовятся нарушить расстановку сил на рынке беспроводных наушников с голосовыми помощниками внутри. По слухам, выпуск умных беспроводных "ушей" готовят Microsoft и Amazon.

Обе эти компании разрабатывают собственных голосовых помощников. У Amazon это Alexa. Искусственный интеллект "живет" в умных колонках Echo и умеет почти все то же, что и Siri - управлять музыкой и умным домом, заказывать товары на Amazon и на других сервисах, вызывать такси. Cortana от Microsoft попроще и работает главным образом в Windows 10. Оба помощника пока что не понимают по-русски, но на российский рынок ни Microsoft, ни Amazon, по всей видимости, продажи своих новые наушников и не ориентируют.

Наушники Amazon, по сведениям инсайдеров, обеспечат более высокое качество звучания, чем у AirPods, а "уши" от Microsoft получат систему шумоподавления. И те, и другие будут храниться в чехле-зарядке - это уже стало стандартом.

Еще один конкурент Apple на этом рынке - разумеется, Samsung. У компании есть голосовой помощник Bixby, который - вы будете смеяться - тоже не поддерживает русский язык. Конечно, при желании можно включить в настройках английский, а заодно и поупражняться в его изучении. Но многим хотелось бы отдавать команды роботу на родном языке.

Фото: istockphoto.com
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Наибольшие шансы потеснить Apple имеет Amazon, считает Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech Mail.ru. "Самых разных альтернатив AirPods сейчас с избытком, в том числе от крупных брендов вроде Samsung. Microsoft и Amazon выходят на этот рынок с большим отставанием. Но у одной из компаний есть шанс на успех, и это не Microsoft, - рассказал "Российской газете" эксперт. - Дело в том, что Amazon может встроить новый продукт в свою развитую экосистему Alexa вплоть до заказа услуг и товаров с помощью наушников, и у компании есть мощный канал собственной дистрибуции, что может стать решающим в условиях сильной конкуренции".

Больших возможностей для Microsoft на рынке беспроводных наушников Дмитрий Рябинин не видит. "Скорее всего, ее продукт в точности повторит судьбу всех других аксессуаров Microsoft: отличный дизайн, качественная реализация, высокая цена и очень умеренные продажи в основном в пределах американского рынка. Голосовой помощник Cortana уступает конкурентам и также не будет существенным преимуществом. Но такой продукт безусловно нужен компании для ассортимента портфолио. Вообще удивительно, что его до сих пор не выпустили. Скорее всего, причина в том, что основной бизнес для Microsoft составляют облачные сервисы и офис, все остальное является сопутствующими направлениями и часто даже убыточными", - добавляет эксперт.

Что касается российского рынка, то в нашу страну "умные" наушники, которые пока еще анонсированы официально, скорее всего, поставляться не будут. Во всяком случае, до тех пор, пока живущий в них искусственный интеллект не начнет понимать русский язык. На родине же, в Соединенных штатах Америки, их может ждать определенный успех.

Общество Наука Digital Технологии Компании Информационные технологии Apple Компании Информационные технологии Microsoft
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