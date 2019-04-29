Минск рассчитывает на развитие контактов с Советом Европы

Минск обладает собственной концепцией развития местного самоуправления, но при этом рассчитывает и на развитие контактов с Советом Европы в этом актуальном вопросе. Об этом президент РБ заявил на встрече с председателем Конгресса местных и региональных властей СЕ Андерсом Кнапе, передает пресс-служба главы государства.

Лукашенко дал понять, что республика "будет двигаться в направлении большей самостоятельности органов местного самоуправления". При этом, много из того, что создано на континенте, подлежит заимствованию в Беларуси. "Хорошим подспорьем в реализации сказанного были бы более тесные контакты органов самоуправления с соответствующими структурами Европейского союза", - пояснил свою позицию белорусский руководитель.

Он напомнил на встрече, что уже обсуждал данную проблематику с предшественницей Андерса Кнапе, и ему представляется целесообразным вернуться к дискуссии по этим вопросам с человеком, имеющим солидный личный опыт в местном самоуправлении. Лукашенко выразил уверенность в том, что визит Кнапе "придаст новый импульс сотрудничеству в плане развития местного самоуправления, а также регионального управления".

В свою очередь европейский гость подчеркнул, что Конгрессу приятно видеть тот интерес, который белорусские власти проявляют к вопросам развития самоуправления. "Беларусь всегда представляла и представляет интерес для Совета Европы в плане сотрудничества. За два дня я уже получил хорошие впечатления и от обстановки, и от обсуждений с представителями правительства, местных и региональных властей и бизнеса", - констатировал Андерс Кнапе.

Конгресс местных и региональных властей, уточняет агентство, является консультативным органом Совета Европы. Он насчитывает 324 участника, которые держат флаг почти пятидесяти стран. Статусом приглашенного наблюдателя в конгрессе обладают две организации из Беларуси - ОО "Фонд имени Л.Сапеги" и Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания.

Кстати, в самом конце прошлого года в белорусской столице состоялся семинар по вопросам развития ассоциаций местных Советов депутатов в РБ, в котором приняли участие ведущие эксперты по развитию местного самоуправления в странах - членах Совета Европы. А в продолжение диалога в феврале текущего года продолжилось рассмотрение вопросов совершенствования работы местных Советов депутатов, в котором также участвовали эксперты СЕ.