Музтеатр Станиславского и Немировича-Данченко назвал премьеры нового сезона

Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко представил свои планы на101-й сезон. Постъюбилейная афиша, когда напряжение праздника, к которому готовился несколько лет, становится историей, выглядит сдержанно и немного противоречиво. Но год, разменивающий второе столетие, продолжает воплощать верность концепции репертуарного коллектива, рассчитывающего на собственные творческие силы и предлагающего публике как безусловные хиты, так абсолютные раритеты. Получается по три новых оперы и балета.

Единственной премьерой в формате большого классического балета станет "Дон Кихот" в версии Рудольфа Нуреева, что хотели показать еще в нынешнем сезоне. Худрук балетной труппы француз Лоран Илер заметил, что в Москву он вместе с этуаль Парижской оперы Изабель Герен перенесет постановку Парижской оперы с декорациями и костюмами Николаса Георгиадиса, чтобы зрители смогли соприкоснуться не только к стилю восьмидесятых годов прошлого века, но и ближе узнать вкус самого Нуреева. А современность в репертуаре будет воплощать британец Акрам Хан: в стенах театра на Большой Дмитровке появится его одноактный опус Kaash. Также будет возобновлен образец одноактной бессюжетной классики - "Вариации" на музыку Бизе в хореографии Владимира Бурмейстера. Обещана и мировая премьера сезона. Правда, ее очертания пока неясны: композитор и название одноактного балета не названы, но постановкой займется известный испанский хореограф Гойо Монтеро, возглавляющий балетную труппу Нюрнберга и уже имеющий успешный опыт работы в России - в Перми поставлен его спектакль Asunder.

Зрители получат возможность впервые в Москве приобретать абонементы сразу на все ключевые события сезона

Участь самого яркого события сезона в опере и первой премьеры сезона 19 сентября уготована "Похождениям повесы" Стравинского в постановке Саймона Макберни в тандеме с молодым дирижером Тимуром Зангиевым, что на два десятка представлений арендована у знаменитого французского фестиваля в Экс-ан-Провансе. Под занавес сезона 14 мая на сцену выйдет "Вольный стрелок" Вебера - шедевр раннего романтизма, что не идет ни в одном театре России. За эту постановку возьмется худрук оперной труппы "Стасика" Александр Титель и дирижер Фабрис Боллон. Это бесспорно благородный просветительский риск театра, который, наверное, его в коммерческом плане призван компенсировать второй проект сезона от Александра Тителя - театрализованное попурри из опереточных шлягеров под названием "Зимний вечер в Шамони" с премьерой в последний день осени.

На Малой сцене нашлось место раритету XVII века, "Оронтею" Марка Антонио Чести - над веселой оперой эпохи раннего барокко работают молодой дирижер Ариф Дадашев и опытный штатный режиссер труппы Ирина Лычагина. А из запасников театра в память о режиссере Андрейсе Жагарсе в репертуар вернется опера Массне "Манон". И к 25-летию творческой деятельности примадонны театра Хиблы Герзмавы театр в фестиваль объединяет спектакли, где занята певица: "Богема", "Лючия ди Ламмермур", "Медея" и "Отелло", премьера которого в постановке Андрея Кончаловского назначена на конец нынешней весны.