На какой кошелек рассчитано платное образование

У абитуриентов наступает горячая пора: меньше месяца до старта первой волны ЕГЭ, а не позднее 20 июня откроются приемные комиссии вузов. На 2019/2020 учебный год на бакалавриат и специалитет - формы обучения, куда можно поступить сразу после школы, выделено около 390 тысяч бюджетных мест.

Выпускников школ в этом году - около 700 тысяч. А вузам на бакалавриат и специалитет выделено всего около 390 тысяч бюджетных мест. Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Понятно, что всем желающим получить высшее образование их точно не хватит. Но во всех государственных университетах есть платные отделения. Поэтому с 8 по 20 августа пройдет зачисление тех, кто не "дотянул" до проходного балла, не попал в число счастливчиков-бюджетников, но учиться очень хочет, а родители готовы это желание оплатить. Так на что рассчитывать семейному кошельку?

Цена обучения особо ничем не регламентируется: учебные заведения могут сами устанавливать стоимость учебного курса. Правда, одно условие есть: плата для "платников" не может быть ниже суммы бюджетных средств, которые государство выделяет вузу на одного студента.

За год учебы в Высшей школе бизнеса по направлению "Менеджмент" надо было выплатить 540 тысяч рублей

А поскольку подготовка специалиста с высшим образованием априори "дорогого стоит", количество нулей за платное обучение иногда может и шокировать.

Скажем сразу, сегодня самыми "золотыми" практически во всех вузах стали направления подготовки, связанные с информационными и нанотехнологиями, космическими разработками и искусственным интеллектом, международной экономикой и бизнесом. Сюда, как правило, идут абитуриенты с лучшими баллами ЕГЭ.

МГУ им. Ломоносова самые высокие прайсы выставляет на экономические специальности. Так, в 2018 году учеба на курсе бакалавриата в Высшей школе бизнеса по направлению "Менеджмент" стоила 540 тысяч рублей. Но на этом факультете ведущего вуза страны бюджетного приема нет вообще. Зато на экономфаке направления "Экономика" и "Менеджмент" дешевле - 420 и 400 тысяч рублей соответственно. "Юриспруденция" на юрфаке - 415 тысяч.

Один из популярнейших факультетов Московского госуниверситета - фундаментальной медицины: год обучения здесь - 400 тысяч рублей. Годовой ценник на остальные специальности практически одинаковый - примерно 350 тысяч.

Не отстает и северный "гигант" высшего образования - Санкт-Петербургский государственный университет: в прошлом году самым дорогим был "Международный менеджмент" - 485 тысяч рублей в год.

Просто "Менеджмент" в СПбГУ - 428 тысяч и "Дистанционная юриспруденция" - 433 тысячи рублей. За туризм, археологию, актерское искусство надо было выложить 200 тысяч рублей из родительского кармана. Дешевле всего очно-заочные журналистика и связи с общественностью - 140 и 156 тысяч рублей соответственно. Понятно - это в год.

По данным пресс-службы Дальневосточного федерального университета, который участвует в "Проекте 5-100", стоимость обучения в 2018/2019 учебном году "плавает" от 100 тысяч рублей на заочном отделении до 270 тысяч рублей на очном. Но на Дальнем Востоке - свои маркеры.

Самые дорогие направления нынешнего года - "Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры", "Медицинская биохимия", "Медицинская биофизика", а также англоязычная программа для иностранных граждан "Лечебное дело", "Физическая культура" и "Дизайн".

В знаменитой "Пироговке" есть "фишка" для студентов-внебюджетников. Это скидки! Причем на самые дорогие специальности

Из популярных специальностей в ДВФУ выделяют журналистику, юриспруденцию, востоковедение, лингвистику - всему этому можно пока учиться за 200 тысяч в год. Будет ли дороже? Стоимость обучения на 2019-2020 учебный год университет объявит не позднее 1 июня.

Фото: Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/ Мария Агранович

Казанский федеральный университет - тоже из когорты "Проекта 5-100". Он пока не опубликовал цены на новый учебный год, но финансовый расклад примерно понятен. Тяжелее всего придется родительским кошелькам тех ребят, которые решили учиться лечебному делу: шесть лет специалитета вылетят в копеечку - год за 183300 рублей.

А если еще выбрать программу на английском языке, то придется выложить 364 с лишним тысячи. "Культурология" здесь стоит 193,5 тысячи, также как и "Нанотехнологии и микросистемная техника". "Информационная безопасность", "Биотехнические системы и технологии" - 150,3 тысячи рублей. Юристы учатся за 165,4 тысячи, а дизайнеры - почти за 200.

В Ивановском госуниверситете - центральном вузе "города невест" учится 3500 человек. Средний балл ЕГЭ на бюджетное отделение - 66,3, на платное - 59. Вуз небольшой, но в отличие от своих крупных собратьев уже опубликовал цены на обучение в новом учебном году. Дороже всего - нанотехнологии: в год это направление стоит 139220 рублей.

Впрочем, с нанотехнологиями все понятно: примета времени. Но вот что удивительно? Вторым самым дорогим направлением в вузе стала "Спортивная тренировка в избранном виде спорта" - те же 138 с хвостиком. Физика, биология, химия, прикладная информатика - за 109720 рублей. Математика, экономика, журналистика, международные отношения - за 93,5 тысячи рублей в год.

Самое дорогое направление в РНИМУ им. Пирогова - "Стоматология": 380 тысяч рублей в год. И это уже тренд. Профессия стоматолога всегда приносила и приносит очень неплохой доход, а потому очень популярна у абитуриентов. Конкурс, как правило, зашкаливает. Хочешь много зарабатывать - придется сначала раскошелиться, чтобы получить знания (если не повезло с бюджетным набором). Специальность "лечебное дело" стоит 330 тысяч, "Педиатрия" - 290.

Но есть в знаменитой "Пироговке" одна "фишка" для тех, кому пришлось поступать на платное отделение. Это скидки! Да, вот такая "распродажа" знаний. С особыми условиями и не на все специальности, а как раз на самые дорогие.

- Например, в 2018 году, если абитуриент не добрал от 1 до 20 баллов ЕГЭ до проходного балла на бюджет, он мог рассчитывать на скидку в 60 тысяч рублей на специальность "Лечебное дело", в 30 тысяч - на "Педиатрию" и в 60 тысяч - на "Стоматологию", - говорит ответственный секретарь приемной комиссии РНИМУ им. Пирогова Надежда Былова. - Зачем мы это придумали? Очень хотим и на договорных местах видеть ребят с высокими баллами, но которым просто немного не повезло.

Скидки будут и в этом году, но, возможно, немного изменится схема. Важно: подавать заявление на скидку нужно одновременно с оформлением договора, максимум с разницей в два три дня, не больше.

Также в университете на скидку от 10 до 20 процентов могут претендовать те, кто закончил школы-партнеры РНИМУ и университетскую школу "Химбиоплюс".

Самое дорогое направление в Высшей школе экономики стоит более полумиллиона в год. Это даже больше чем в МГУ: 550 тысяч рублей придется заплатить за год учебы по специальности "Реклама и связи с общественностью", 540 тысяч - по специальности "Экономика". Правда, это в Москве.

А вот для тех, кто поступает, например, в филиал Вышки в Перми, та же "Экономика" обойдется в три раза дешевле - в 170 тысяч рублей.

В МИФИ в 2018 году самыми дорогими специальностями стали "Ядерная физика", "Реакторы и материалы", "Проектирование атомных станций" - 160 тысяч рублей.

Наноэлектроника, прикладные математика и физика, фотоника, информационная безопасность подешевле - 125 тысяч рублей.

На творческие направления делают ставку в Томском госуниверситете: литературное творчество, искусство концертного исполнительства, руководство симфоническим оркестром, дизайн стоят здесь - 252 тысячи рублей в год. И это уже из нового "прайса" на 2019 год.

Математика, информатика, компьютерные науки, менеджмент, психология, политология - эти специальности по 143 тысячи.

Анализ цен показывает: в региональных вузах они на порядок ниже. Скажем, в Великолукской государственной сельхозакадемии в прошлом году за год обучения брали максимум 100,5 тысячи рублей. Столько стоили направления "Теплоэнергетика и теплотехника", "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов".

Узкопрофильные специальности, такие как "Зоотехния", "Агроин женерия" и "Агрономия" стоят еще дешевле - 73,3 тысячи.

Но что, пожалуй, самое показательное: чисто сельскохозяйственным направлениям тут проигрывают вроде как популярные "Экономика", "Менеджмент" и "Прикладная информатика" - их цена в год 57,5 тысячи рублей.

В Самарском аэрокосмическом госуниверситете им. Королева дороже всего учиться профильным специальностям: "Двигатели летательных аппаратов" стоят 252 тысячи рублей в год, "Авиастроение", "Наноинженерия", "Ракетные комплексы", "Космонавтика" - 188,2 тысячи.

А дешевле всего тут обойдется обучение на педагога - 112,3 тысячи рублей в год.

Что сказывается на цене диплома?

- престижность вуза и специальности, условия обучения

- форма обучения (вечерняя дешевле дневной, заочная дешевле очной)

- регион

- квалификация преподавательского состава

- дополнительные совместные программы, стажировки и пр.