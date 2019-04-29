На Шри-Ланке запретили носить закрывающую лицо одежду

С сегодняшнего дня на Шри-Ланке вступает в силу запрет на ношение одежды, которая закрывает лицо. Такое распоряжение подписал президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в связи с серией недавних терактов в республике.

Начиная с 29 апреля, запрещены любые предметы гардероба, которые препятствуют установлению личности человека по лицу. Данный шаг был предпринят в целях стабилизации обстановки в стране, сообщает ТАСС, ссылаясь на портал News 1st.

Напомним, в воскресенье 21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремели восемь взрывов. По последним данным погибли 250-260 человек. Ранения различной степени тяжести получили свыше пятисот человек.

Теракты были совершены смертниками, целью атаки которых были местные христиане. Ответственность за взрывы взяла на себя ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Уже арестованы главные подозреваемые в организации терактов.