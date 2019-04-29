Новости

Аскаров стал лучшим вратарем юниорского ЧМ 01:06
На Шри-Ланке запретили носить закрывающую лицо одежду 00:59
В Квебеке эвакуированы более семи тысяч человек из-за паводка 00:39
Работа аэропорта Гатвик снова была нарушена из-за дрона 00:17
Boeing с горящим двигателем приземлился в крупнейшем городе ЮАР 00:06
СМИ: Великобритания готовит пакет мер противодействия России и Китаю 28.04.2019
На затонувшем в Петербурге катере не хватало спасательных жилетов 28.04.2019
В Москве изменят маршруты транспорта из-за репетиций парада Победы 28.04.2019
В США умер сенатор, создавший программу утилизации ядерного оружия СССР 28.04.2019
Опубликовано видео с места взрыва на набережной Петербурга 28.04.2019
Штормовой ветер повредил дома и здания в трех районах Башкирии 28.04.2019
На Урал обрушились гололед и метели 28.04.2019
На автошоу в Орле ВАЗ врезался в зрителей 28.04.2019
Дочь Джонни Деппа сыграет в "Повелителе мух" в космосе" 28.04.2019
В Башкирии ветер снес часть кровли сельской больницы 28.04.2019
О "немцах", "японцах" и "перекупах". Мифы и заблуждения о подержанных авто 28.04.2019
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон 28.04.2019
Застрявшие в Гуанчжоу россияне отправились в Москву 28.04.2019
На набережной Петербурга взорвался немецкий снаряд 28.04.2019
В Екатеринбурге съели самый большой в мире пасхальный кулич 28.04.2019
В Мурманской области спасли терпящих бедствие рыбаков 28.04.2019
На НТВ стартует шоу с Владимиром Зеленским в качестве ведущего 28.04.2019
Обидчик Квята на Гран-при Азербайджана оштрафован 28.04.2019
Полсотни машин столкнулись на автобане в Германии 28.04.2019
В Казани машина сбила женщину, перебегавшую магистраль с коляской 28.04.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что можно и что нельзя делать на Пасху
Что можно и что нельзя делать на Пасху
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
29.04.2019 00:59
Рубрика: В мире

На Шри-Ланке запретили носить закрывающую лицо одежду

С сегодняшнего дня на Шри-Ланке вступает в силу запрет на ношение одежды, которая закрывает лицо. Такое распоряжение подписал президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в связи с серией недавних терактов в республике.

Фото: AP Photo/Eranga Jayawardena
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Фото: ISHARA S. KODIKARA / AFP
СМИ: В Шри-Ланке задержали радикала с 6,5 килограммами взрывчатки

Начиная с 29 апреля, запрещены любые предметы гардероба, которые препятствуют установлению личности человека по лицу. Данный шаг был предпринят в целях стабилизации обстановки в стране, сообщает ТАСС, ссылаясь на портал News 1st.

Напомним, в воскресенье 21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремели восемь взрывов. По последним данным погибли 250-260 человек. Ранения различной степени тяжести получили свыше пятисот человек.

Теракты были совершены смертниками, целью атаки которых были местные христиане. Ответственность за взрывы взяла на себя ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Уже арестованы главные подозреваемые в организации терактов.

Власти Шри-Ланки продлили комендантский час
В мире Юго-Восточная Азия Шри-Ланка РГ-Фото Взрывы на Шри-Ланке
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

National Interest: США могут заключить временное соглашение с Россией
Названа причина крушения катера в Финском заливе
Умер создатель Ил-76 и Ил-96 Генрих Новожилов
Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
Пугачева встретилась с проигравшими в финале "Голоса" детьми