Нацбанк выпустил памятные монеты к 75-летию освобождения Беларуси

Стилизованное изображение белокрылого аиста на крыше дома украсило памятные монеты, которые 29 апреля выпустил в обращение главный финансовый регулятор Беларуси накануне 75-ой годовщины освобождения РБ от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Серебряная монета номиналом 20 белорусских рублей (1 бел. рубль по курсу Нацбанка составляет 30, 68 российского рубля) выпускается тиражом чуть больше тысячи экземпляров, а медно-никелевая номиналом в один рубль - тиражом три тысячи штук.

На аверсе - рельефное изображение государственного герба РБ, а на реверсе - стилизованная композиция из свечи, цветов, колосьев и элементов национального орнамента, вверху по кругу надпись: "75 ГОД ВЫЗВАЛЕННЯ БЕЛАРУСІ".

Местные источники напоминают, что 1944 год стал для Красной армии временем проведения масштабных наступательных операций, в результате которых государственная граница страны была восстановлена на всем протяжении от Баренцева до Черного моря. В число триумфальных операций вписана и операция "Багратион", которая завершила разгром немецко-фашистских войск на территории Беларуси.

В ее проведении участвовали армии сразу четырех фронтов: 1-го Белорусского под командованием Константина Рокоссовского, 2-го Белорусского, которым руководил Георгий Захаров, 3-го Белорусского под командованием Ивана Черняховского и 1-го Прибалтийского, который возглавлял Иван Баграмян.

Общая длина Белорусского фронта летом 44-го достигала 1100 км, а численность советских войск к началу операции составляла 2,4 млн человек. В честь освободителей Синеокой от гитлеровских захватчиков на 21-м километре Московского шоссе возведен Курган Славы. Четыре штыка этого монумента символизируют четыре советских фронта, воины которых участвовали в освобождении республики.

В Национальном банке РБ напомнили, что выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.