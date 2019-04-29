Новости

На Урал обрушились гололед и метели 20:12
На автошоу в Орле ВАЗ врезался в зрителей 19:36
Дочь Джонни Деппа сыграет в "Повелителе мух" в космосе" 19:31
В Башкирии ветер снес часть кровли сельской больницы 19:19
О "немцах", "японцах" и "перекупах". Мифы и заблуждения о подержанных авто 19:16
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон 19:07
Застрявшие в Гуанчжоу россияне отправились в Москву 18:58
На набережной Петербурга взорвался немецкий снаряд 18:50
В Екатеринбурге съели самый большой в мире пасхальный кулич 18:48
В Мурманской области спасли терпящих бедствие рыбаков 18:42
На НТВ стартует шоу с Владимиром Зеленским в качестве ведущего 18:36
Обидчик Квята на Гран-при Азербайджана оштрафован 18:23
Полсотни машин столкнулись на автобане в Германии 18:21
В Казани машина сбила женщину, перебегавшую магистраль с коляской 18:06
Актрису Ирину Цывину похоронили под другой фамилией 18:05
Тренер "Лидса" заставил свою команду пропустить после спорного гола 18:01
Под Владимиром при пожаре погиб школьник 17:51
СМИ сообщили о росте цен на аренду квартир в России 17:42
Видео: российские военные научились ловить беспилотники сетями 17:33
В Бахчисарае усыновленных кошкой бельчат оставят в зооуголке 17:28
В Москве мужчина устроил стрельбу в кафе 17:21
В Кисловодске полицейский спас семью из горящей квартиры 17:11
У 39-летней актрисы Кристины Кузьминой диагностирован рак 17:10
Явка на выборах в Испании превысила 40 процентов 17:07
Учения НАТО "Весенний шторм" стартуют в Эстонии 29 апреля 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
29 апреля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 94(7852)

Указ Президента Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. N 194 "О присвоении звания Героя Труда Российской Федерации"

Опубликован 29 апреля 2019 г.

За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание

ГЕРОЯ ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Антонову Сергею Ивановичу - руководителю направления промвооружения и такелажа акционерного общества "Южморрыбфлот", Приморский край

Бочкаревой Ольге Николаевне - дежурному по сортировочной горке железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги", Новосибирская область

Жаркову Николаю Сергеевичу - советнику генерального директора публичного акционерного общества "Завод "Красное Сормово", Нижегородская область

Лановому Василию Семеновичу - артисту федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова", город Москва

Машбашеву Исхаку Шумафовичу - писателю, председателю правления Адыгейского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз писателей России" - "Союз писателей Адыгеи".

Президент Российской Федерации В. Путин