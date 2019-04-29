Указ Президента Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. N 194 "О присвоении звания Героя Труда Российской Федерации"

За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание
ГЕРОЯ ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Антонову Сергею Ивановичу - руководителю направления промвооружения и такелажа акционерного общества "Южморрыбфлот", Приморский край
Бочкаревой Ольге Николаевне - дежурному по сортировочной горке железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги", Новосибирская область
Жаркову Николаю Сергеевичу - советнику генерального директора публичного акционерного общества "Завод "Красное Сормово", Нижегородская область
Лановому Василию Семеновичу - артисту федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова", город Москва
Машбашеву Исхаку Шумафовичу - писателю, председателю правления Адыгейского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз писателей России" - "Союз писателей Адыгеи".
Президент Российской Федерации В. Путин