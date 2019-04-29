НАСА проведет учения по подготовке к столкновению Земли с астероидом

В понедельник, 29 апреля, началась конференция НАСА, на которой ученые обсуждают план спасения Земли от столкновения с гипотетическим астероидом.
Согласно предложенной ситуации, с Землей сблизится выдуманный астероид PDC. Как сообщается на сайте конференции, астероид был обнаружен 26 марта. В 2027 году он должен пройти близко с нашей планетой с вероятностью столкновения в один процент.
Ученые уверены в необходимости подобных учений - так можно лучше подготовиться к потенциальной опасности.
On Monday, world asteroid experts will come together in Washington DC for the annual #PlanetaryDefense Conference, to prepare for an unlikely, yet plausible scenario: #asteroidimpact pic.twitter.com/gkn87TU5d9— ESA Operations (@esaoperations) 27 апреля 2019 г.