НАСА проведет учения по подготовке к столкновению Земли с астероидом

В понедельник, 29 апреля, началась конференция НАСА, на которой ученые обсуждают план спасения Земли от столкновения с гипотетическим астероидом.

Согласно предложенной ситуации, с Землей сблизится выдуманный астероид PDC. Как сообщается на сайте конференции, астероид был обнаружен 26 марта. В 2027 году он должен пройти близко с нашей планетой с вероятностью столкновения в один процент.

Ученые уверены в необходимости подобных учений - так можно лучше подготовиться к потенциальной опасности.