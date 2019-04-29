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Названа функция, которой никогда не будет в Android

29.04.2019,  
15:47
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Плохие новости для тех, кто ждет, когда в стоковой версии Android появится возможность делать "длинные" скриншоты: эту функцию в Google реализовывать не собираются.

Как пишет TechRadar, в июне 2018 года на запрос от пользователей о внедрении функции создания скриншотов с прокруткой в Google ответили, что задача "передана команде разработчиков". Однако спустя три месяца стало известно, что работа над задачей отложена, но к ней планируется вернуться в будущем.

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Теперь же в Google установили новый статус задачи: "невозможно исправить/невыполнимо". Что именно стало причиной, неизвестно, однако в TechRadar полагают, что вряд ли существуют технические ограничения для реализации этой функции.

Отметим, что многие смартфоны, работающие на фирменных сборках Android, такие как Huawei, Samsung и другие, позволяют делать длинные скриншоты, захватывающие "закадровую" часть экрана.

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