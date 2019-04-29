Олег Знарок стал главным тренером хоккейного "Спартака"

Московский "Спартак" объявил о подписании контракта с бывшим главным тренером сборной России Олегом Знарком. Соглашение действует по схеме "1+1".

Разговоры о назначении Знарка в "Спартак" велись еще в середине марта. Агент специалиста Петр Приходько не отрицал: такая возможность у его клиента действительно есть. При этом у Знарка были и другие предложения. Но буквально пару недель назад генеральный менеджер "красно-белых" Алексей Жамнов сообщил, что стороны близки к соглашению и что осталось утрясти нюансы. Что в итоге и было сделано.

Знарок - один из самых титулованных отечественных тренеров. Он трижды выигрывал Кубок Гагарина (дважды с московским "Динамо" и один раз со СКА). Также при нем наша хоккейная сборная стала чемпионом мира-2014 и завоевала "золото" Олимпиады-2018.

"Олег Знарок не нуждается в особом представлении. Он доказал свою состоятельность как в России, так и на самом серьезном международном уровне", - приводит официальный сайт "Спартака" слова Жамнова. "Нами уже началась активная работа по комплектованию команды. Мы будем тщательно обсуждать каждую кандидатуру с новым тренерским штабом. Сделаем все возможное, чтобы в новом сезоне клуб порадовал своих болельщиков".

Тем временем



В составе российской сборной, готовящейся к чемпионату мира, произошли изменения. Как сообщает официальный сайт федерации хоккея России (ФХР), расположение национальной команды покинули: Артем Сергеев, Егор Яковлев, Павел Красковский, Анатолий Голышев и Владимир Ткачев. Завтра к сборной присоединятся три игрока "Вашингтона" - Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Напомним, что ЧМ-2019 пройдет в Братиславе с 10 по 26 мая.