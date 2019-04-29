Отец полковника Захарченко получил четыре года колонии

Мещанский районный суд приговорил к четырем годам колонии общего режима Виктора Захарченко - отца бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко.

Суд признал его виновным по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате в особо крупном размере денег Банка "Московское ипотечное агентство". Второго фигуранта дела - бывшего председателя правления Банка "МИА" Владимира Корьевкина суд приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы. Кроме того суд назначил обоим штраф: Захарченко - 800 тысяч рублей, а Корьевкину - 900 тысяч рублей. При этом суд оставил без рассмотрения гражданский иск предполагаемого ущерба деловой репутации кредитной организации на 12,3 млн рублей, заявленный к подсудимым. В то же время судья пояснила, что за банком признано право обратиться за возмещением ущерба с гражданским иском.

Что касается сроков заключения, то райсуд зачел обоим подсудимым время нахождения под стражей с 31 марта и 4 апреля 2017 года по 22 марта 2018 года, из расчета - день в СИЗО за полтора дня в колонии, а также каждый день под домашним арестом - за день колонии. Таким образом, Виктору Захарченко в колонии останется провести около полутора лет, а Корьевкину около двух лет. При условно-досрочном освобождении этот срок может еще сократиться.

Во время прения сторон гособвинитель Мещанской межрайонной прокуратуры просил суд назначить Захарченко 5 лет лишения свободы, а Корьевкину - 6 лет и штраф обоим в размере 500 тысяч.

По данным гособвинения, Захарченко-старший получал ежемесячно зарплату 30 тысяч и премию 120 тысяч рублей. Первую зарплату - до оформления зарплатной карты - он получил наличными в кассе банка в размере 15 тысяч рублей. Как сообщали адвокаты Захарченко, причиненный банку ущерб он уже возместил.

Как полагают следствие и гособвинение, Захарченко и Корьевкин совершили растрату денежных средств, принадлежащих Банку "МИА", путем введения генеральным директором и председателем правления банка Корьевкиным в штатное расписание новой должности вице-президента для Захарченко. Но тот не имел соответствующего высшего профессионального образования, требующихся знаний и необходимого опыта работы в банковской сфере. По данным следствия, Корьевкин при соучастии неустановленных лиц и Захарченко совершил растрату в сумме свыше 1,7 млн рублей, обратив их в пользу Захарченко, который в свою очередь похитил денежные средства "МИА"в сумме свыше 4,9 млн рублей.