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29.04.2019 19:43
Рубрика: Общество

Перечень олимпиад и конкурсов на получение президентских грантов расширят

Текст: Ксения Колесникова

Перечень олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, победители которых могут претендовать на получение президентских грантов, существенно расширится. Соответствующий документ опубликован министерством просвещения для общественного обсуждения.

В перечень, в частности, добавится 55 новых мероприятий. Среди них:

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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- Олимпиада по английскому языку для школьников "Навыки XXI века", которую проводит МГПУ;

- Олимпиада школьников "Шаг в будущее" по профилю "Инженерное дело", которую проводит МГТУ им. Баумана;

- Ежегодный всероссийский конкурс молодых музыкантов "Созвездие", который проводит Образовательный Фонд "Талант и успех";
- и другие.

Всего в обновленном списке - 279 мероприятий. По их итогам будет составляться составляется список призеров и победителей, талантливых ребят, которые могут претендовать на получение президентских грантов.

- Получателями гранта Президента России в размере 20 тысяч рублей ежемесячно на протяжении всего обучения в вузе или колледже ежегодно становятся 1200 студентов, -сообщается на сайте минпросвещения.

Подробнее о том, как ребенку попасть в программу президентских грантов - на сайте https://грантыпрезидента.рф

Но если коротко: нужно стать призером или победителем олимпиады или конкурса из утвержденного списка, иметь гражданство Российской Федерации и поступить на "бюджет" на специальность, соответствующую профилю достижения.

Общество Образование Правительство Минпросвещения
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