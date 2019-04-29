Перечень олимпиад и конкурсов на получение президентских грантов расширят

Перечень олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, победители которых могут претендовать на получение президентских грантов, существенно расширится. Соответствующий документ опубликован министерством просвещения для общественного обсуждения.

В перечень, в частности, добавится 55 новых мероприятий. Среди них:

- Олимпиада по английскому языку для школьников "Навыки XXI века", которую проводит МГПУ;

- Олимпиада школьников "Шаг в будущее" по профилю "Инженерное дело", которую проводит МГТУ им. Баумана;

- Ежегодный всероссийский конкурс молодых музыкантов "Созвездие", который проводит Образовательный Фонд "Талант и успех";

- и другие.

Всего в обновленном списке - 279 мероприятий. По их итогам будет составляться составляется список призеров и победителей, талантливых ребят, которые могут претендовать на получение президентских грантов.

- Получателями гранта Президента России в размере 20 тысяч рублей ежемесячно на протяжении всего обучения в вузе или колледже ежегодно становятся 1200 студентов, -сообщается на сайте минпросвещения.

Подробнее о том, как ребенку попасть в программу президентских грантов - на сайте https://грантыпрезидента.рф

Но если коротко: нужно стать призером или победителем олимпиады или конкурса из утвержденного списка, иметь гражданство Российской Федерации и поступить на "бюджет" на специальность, соответствующую профилю достижения.