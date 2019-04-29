Первое издание стихов Владимира Маяковского выставлено на торги

Редчайший сборник стихов Владимир Маяковского "Я!", изданный в 1913 году, выставлен на торги аукционного дома "Литфонд". Издание уйдет с молотка 18 мая, оценочная стоимость лота составляет 340-360 тысяч рублей, сообщается на сайте "Литфонда".

Сборник, проиллюстрированный работами Василия Чекрыгина и Льва Шехтеля (Жегина), был издан литографским способом, его тираж составил всего 300 экземпляров. В издание вошли четыре стихотворения, написанные весной 1913 года: "По мостовой моей души изъезженной...", "Несколько слов о моей жене", "Несколько слов о моей маме" и "Несколько слов обо мне самом". К печати материалы готовили две-три недели. Обложку сборника Маяковский создал сам - считается, что поэт хотел изобразить на ней свой черный галстук, который он часто носил. Экземпляр, выставленный на торги, представлен в издательской обложке. К слову, тираж был отпечатан в "маленькой литографии у Никольских ворот" - в мастерской литографа Степана Мухарского. Лев Жегин вспоминал, что издание обошлось всего-навсего в 30 рублей, "которые Маяковский у него и занял".

Поэт Вадим Шершеневич заметил первый сборник Маяковского и в том же году написал о нем в "Нижегородце" следующее: "Первая книга кубо-футуристов, о которой стоит писать. Среди стихов Хлебникова - воскресшего троглодита, Крученых - истеричного дикаря - Маяковский выгодно выделяется серьезностью своих намерений. Он действительно ищет, и хотя достижений можно ждать, но ведь... заставить поверить в себя - это не малая заслуга… Кажется, период эпатажа кончился, и теперь Маяковский должен доказать, что он может творить. Отвергнуть гораздо легче, чем создать. Но только вторым оправдывается первое".