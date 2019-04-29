Первые официальные фото Motorola RAZR 2019 попали в сеть

На портале /Leaks опубликованы изображения смартфона-перезапуска одного из самых знаковых мобильных телефонов прошлого десятилетия - Motorola RAZR.

Авторы утечки прямо не называют происхождение снимков, но в удаленном посте пользователя "JJUT_" в китайском сервисе микроблогов Weibo было сказано, что это официальные рендеры или скриншоты из фирменного рекламного ролика.

По представленным материалам можно в целом оценить внешний вид смартфона. В раскрытом состоянии он имеет достаточно вытянутый экран с вырезом в верхней части и массивный "подбородок" снизу, как у легендарного предшественника.

Новинка, согласно источнику, будет поставляться в оригинальной коробке необычной треугольной формы, а в комплектацию, помимо наушников, включен переходник с USB-C на "миниджек", что также говорит об отсутствии этого разъема в корпусе устройства.

Если информация об официальности происхождения промо-материалов окажется верной, то анонс обновленного аппарата Motorola RAZR может состояться уже очень скоро. Предположительный ценник аппарата - 1500 долларов (примерно 97 тысяч рублей).