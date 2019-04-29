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29.04.2019 14:25
Рубрика: Общество

Исчезла одна из крупнейших колоний пингвинов в мире

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Императорские пингвины покинули свои нерестилища в заливе Халли-Бей (Западная Антарктида). Это была одна из самых больших колоний в море Уэдделла.

Считается, что императорские пингвины особенно уязвимы к изменению климата, поскольку они живут и размножаются на морском льду. Но из-за необычных океанических течений вода подо льдом нагрелась, и ледники начали медленно таять.

Фото: Karen Roe/flickr.com
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Фото: iStock
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И вот пингвины покинули одну из своих самых больших колоний. Сюда, в залив Халли-Бей, они ежегодно приплывали в период размножения. Но за последние 3 года численность популяции резко сократилась.

Дело в том, что императорским пингвинам нужен морской лед, который остается твердым большую часть года, пока они находят партнеров, спариваются и выводят птенцов.

Однако с 2015 года лед в заливе разрушается сильными штормами, периодическим потеплением Тихого океана, которое глобально меняет погодные условия.

Британский исследователь Питер Фретвелл с помощью спутниковых снимков высокого разрешения наблюдает за жизнью императорских пингвинов с 2009 года. Он проанализировал данные с 2009 по 2018 год. За это время, по его оценкам, в колонии находилось от 14 000 до 25 000 взрослых пингвинов и птенцов. С 2016 года, обнаружил Фретвелл, эта популяция сократилась почти до нуля, и он не видел птенцов. Свой отчет Фретвелл недавно опубликовал в AntarcticScience.

Фото: U.S. Geological Survey
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Но есть и хорошие новости. Многие из пингвинов, вероятно, присоединились к ближайшей соседней колонии, расположенной в 55 километрах от Халли-Бей, численность которой увеличилась в 10 раз. Кроме того, императорские пингвины живут до 30 лет - времени достаточно, чтобы вырастить птенцов на их новой родине.

Но ситуация все еще вызывает беспокойство, говорят исследователи, поскольку эта часть моря Уэдделла считалась относительно благополучной с точки зрения состояния льда. "Я думал, что море Уэдделла станет одним из последних мест, где мы увидим такое", - сказал эколог Фил Трантан.

Общество Природа В мире Антарктида Общество Наука
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