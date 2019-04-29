Почтальоны вручат поздравления президента РФ 1,2 млн ветеранов войны

"Почта России" доставит поздравления президента России ветеранам Великой Отечественной войны. Со 2 по 9 мая 2019 года более 1,2 миллиона ветеранов получат персональные поздравления президента РФ Владимира Путина с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. "Почта России" доставит их во все уголки страны.

Лицевую сторону поздравительной открытки украшает плакат Л.Голованова "Красной армии - слава!". На обороте открытки размещены кадры фотохроники Великой Отечественной войны 1941-1945 годы.

Как уточняют в пресс-службе почтового предприятия, с поздравлениями, которые не будут вручены ветеранам за основной период доставки, будут храниться в отделениях почтовой связи в течение месяца и доставляться повторно.

Сотрудники "Почты России" при необходимости будут уточнять адресные данные ветеранов и осуществлять доставку писем в пределах России на новые адреса для вручения поздравлений президента каждому ветерану.