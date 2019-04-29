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29.04.2019 19:56
Рубрика: В мире

Устоит ли храм?

После пожара устойчивость Нотр-Дама снизилась на 60 процентов
Текст: Вячеслав Прокофьев
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(7853)
Собор Парижской Богоматери спасен, но опасность его частичного разрушения до сих пор сохраняется. Об этом заявил профессор механики Версальского университета Паоло Ваннуччи, который не один год посвятил изучению храма.
Модель шпиля Нотр-Дама в масштабе 1/20, выполненная французскими ремесленниками в 70-х годах прошлого века. Фото: REUTERS Модель шпиля Нотр-Дама в масштабе 1/20, выполненная французскими ремесленниками в 70-х годах прошлого века. Фото: REUTERS
Модель шпиля Нотр-Дама в масштабе 1/20, выполненная французскими ремесленниками в 70-х годах прошлого века. Фото: REUTERS

Он создал компьютерные модели Нотр-Дама до пожара и после него, и пришел к внушающему тревогу выводу. А он заключается в том, что устойчивость верхних частей нефа базилики, лишенной крыши и с сильно поврежденным сводом, снизилась на 60 процентов.

Фото: AP Photo/Michel Euler
Эксперты призвали Макрона не спешить с восстановлением Нотр-Дама

"Если прежде Нотр-Дам мог выдержать ураганные порывы ветра до 222 км/час, то сейчас этот порог снизился до 90 км/час", - сообщил ученый на страницах специализированного издания Batiactu. По словам Фредерика Летоффе, главы ассоциации предприятий, занятых реставрацией исторических памятников, на стабилизацию здания "уйдет минимум четыре месяца". Над собором уже установлен временный брезентовый тент, который укрывает его от непогоды, и вскоре его заменит постоянный. Более 80 рабочих и специалистов днем и ночью заняты тем, что укрепляют Нотр-Дам, чтобы избежать обвала некоторых элементов. Им в частности надо будет установить двойную систему балок и подпорок над сводом храма и под ним. Эту конструкцию в дальнейшем будут использовать для доступа к своду в ходе ремонтных работ. Помимо этого предстоит демонтировать более тысячи квадратных метров витражей Нотр-Дама, которые отправят в специализированные мастерские для осмотра и реставрации, если она понадобится.

Более 80 специалистов укрепляют Нотр-Дам, чтобы избежать обвала некоторых элементов

На этой неделе уже приступили к расчистке завалов, образовавшихся внутри собора. Это многие тонны камней, обгоревших фрагментов крыши и кровли. Как сообщил месье Летоффе, процесс обещает быть длительным по той причине, что одновременно на месте будут задействованы полицейские эксперты. Они собирают данные, которые могут помочь установить причину трагедии. В понедельник 1170 архитекторов, профессоров и прочих знатоков в области реставрации опубликовали в парижской газете "Фигаро" обращение к Эмманюэлю Макрону, в котором призвали его проявить осторожность и избежать спешки при реконструкции Нотр-Дама. При этом они дали понять, что не "политический календарь" должен диктовать какие бы то ни было сроки.

В мире Европа Франция Пожар в соборе Парижской Богоматери
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