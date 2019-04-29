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29.04.2019 17:52
Рубрика: Власть

Посол России в США: "Белые каски" готовят новые провокации в Сирии

Текст: Сергей Новиков

Организация "Белые каски" готовит новые провокации в Сирии. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

"Есть информация из разных источников, что "Белые каски" готовят новую провокацию в Идлибе", - сказал высокопоставленный дипломат на презентации доклада Фонда исследований проблем демократии о "Белых касках".

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Фото: Depositphotos.com
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"Есть твердые свидетельства, что "Белые каски" связаны с террористическими организациями", - отметил Антонов.

Дипломат заявил, что "Белые каски" помогали в расширении вербовочной деятельности террористов. Посол подчеркнул, что готовящаяся провокация в Идлибе может быть проведена с задействованием боевиков "Джебхат ан-Нусры" (террористическая группировка, запрещена в России) с целью последующего выдвижения обвинений в адрес сирийской армии в использовании отравляющих веществ. Кроме того, это могло бы оправдать новые авиаудары Запада по территории Сирии.

"К сожалению, международное сообщество большой частью продолжает питать необоснованные иллюзии относительно "Белых касок", - резюмировал Антонов и констатировал, что эта организация "полностью разрушила свою репутацию".

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