Пострадавшая в ДТП певица МакSим впервые рассказала, как все произошло

Российская певица и музыкальный продюсер Марина Абросимова, выступающая как МакSим, раскрыла подробности ДТП, в котором она серьезно пострадала.

Напомним. Авария произошла 23 апреля за пределами России, когда артистка направлялась в аэропорт, чтобы вылететь в Москву - на съемки клипа к песне "Абонент недоступен".

По словам певицы, у автомобиля, в котором она находилась, лопнуло колесо - машину занесло на мокрой дороге, и она оказалась в кювете.

МакSим в тот момент находилась на заднем сидении и была пристегнута. Что, вероятно, и спасло артистке жизнь.

"Сначала не поняла, что произошло, настолько быстро это случилось", - рассказала певица РЕН ТВ. Далее она уточнила: "Машину сильно мотнуло в сторону, я ударилась головой и на какое-то время потеряла сознание". Через какое-то время артистка очнулась. При этом, говорит МакSим, боли она не чувствовала.

В больнице выяснилось, что у нее множественные ушибы и гематомы. Кроме того, первое время после аварии певица не могла разговаривать. "Но зарубежные врачи постепенно поднимают ее на ноги", - заверил канал.

Из-за большого количества гематом у МакSим начался воспалительный процесс и поднялась температура. Так что в ближайшие дни она будет находиться под присмотром медиков. И ряд запланированных ранее выступлений пришлось перенести. О чем певица сожалеет. "Безумно обидно, что подвела столько людей - поклонников, организаторов, команду", - посетовала женщина.