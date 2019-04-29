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29.04.2019 14:27
Рубрика: В мире

Притворившийся Стэтхэмом мошенник "развел" британку на тысячи фунтов стерлингов

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мошенник, выдававший себя за голливудского актера Джейсона Стэтхэма, обманул британку на сотен тысяч фунтов стерлингов с помощью онлайн-мошенничества, сообщает в своем расследовании ВВС.

Женщина из Манчестера рассказала следователям, что находилась на странице в Facebook, посвященной звезде, когда с ней онлайн связался пользователь, который представился Стэтхэмом. "Я подумала: "О, как это мило с его стороны, разговаривать с фанатами". Возможно, тогда меня сразил его статус звезды", - сказала женщина, имя которой не раскрывается в интересах следствия.

Фото: Митя Алешковский / ТАСС
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Затем "Стэтхэм" предложил ей воспользоваться зашифрованным сервисом WhatsApp, направив ей, в общей сложности, несколько сотен сообщений в течение трех месяцев. Женщина сказала: она чувствовала, что начала строить отношения с актером. В конце концов, мошенник, выдававший себя за Стэтхэма, признался, что любит ее, и попросил женщину помочь ему справиться с финансовыми трудностями, заявив, что оплата его гонорара за фильм задерживается, и он "оказался на мели". Влюбленная леди произвела ряд выплат мошеннику на общую сумму в сотни тысяч фунтов. Она отказалась сообщить точную цифру денег, которую отправила мошеннику, но сказала, что "это была значительная сумма, которая имела бы значение" для ее жизни и ее семьи. Негодяй обманывал ее, зная, что женщина еле оправилась от горя, недавно похоронив свою мать и жениха.

"Я довольно сильный человек, но, очевидно, некоторые вещи поздно доходят до тебя, и ты ослабляешь свою бдительность", - призналась она. Получив внушительную сумму, мошенник, который, по понятным причинам, не соглашался на личную встречу, исчез с горизонта. В конце концов, женщина связалась с подразделением по экономическим преступлениям британской полиции, которое начало расследование по факту мошенничества. "Эта женщина подверглась нападкам мошенника, который обманул ее в очень непростой период ее жизни", - сказал детектив Кон Крейг Мойлон, который участвует в расследовании. Пока злоумышленника задержать не удалось.

Фото: istockphoto.com
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Женщина, которая сказала, что в результате своих испытаний она теперь "меньше доверяет людям", является одной из примерно 1000 жертв мошенничества, о которых ежемесячно становится известно полиции.

"Мы все знаем, что это вершина айсберга, - сказал Мойлон. - Количество людей, сообщающих о мошенничестве, составляет, вероятно, около 5-10 процентов от количества людей, которые на самом деле являются жертвами. Мошенничество - это эпидемия. У нас есть большие проблемы, которые мы пытаемся решить".

По оценкам британского национального управления статистики, в 2018 году в Англии и Уэльсе было совершено 3,6 миллиона мошеннических преступлений, больше, чем насильственных деяний.

Результаты опроса управления показали, что 6,6 процентов совершеннолетних британцев, более 3 миллионов человек, столкнулись с той или иной формой мошенничества в 2018 году.

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