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29.04.2019 02:17
Рубрика: Власть

Пушков прокомментировал заявление Зеленского о миссии Украины

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление недавно избранного президента Украины Владимира Зеленского о миссии его страны "служить примером демократии для постсоветских стран".

Пушков: Система власти Порошенко начинает сыпаться

По словам сенатора, прежде чем рассуждать о миссии, надо сначала отдать под суд виновных в резне в Одессе и в обстрелах Донбасса, а также запретить своих нацистов. Пока же "Украина это пугало, а не пример", - написал Пушков в своем Twitter.

Заявление о том, что Киев будет служить примером демократии, Зеленский сделал, комментируя указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса, пишет РИА Новости. Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями, постоянно проживающими в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины. Такое решение было принято президентом РФ в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и на основании общепризнанных принципов и норм международного права.

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