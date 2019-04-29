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29.04.2019 17:03
Рубрика: Власть

Путин одобрил план реформы контрольно-надзорной деятельности

Текст: Айсель Герейханова

Законопроект о реформе контрольно-надзорных органов будет представлен уже в мае. Об этом заявил журналистам по итогам заседания правительства с участием президента вице-премьер Константин Чуйченко. Он также сообщил, что Владимир Путин одобрил предлагаемый правительством план.

"Сейчас были доложены контуры предстоящей реформы контрольно-надзорной деятельности. Были обозначены основные реперные точки и президент одобрил предлагаемый правительством план", - рассказал он. Он также пояснил, что будут приняты два базовых закона - контрольно-процессуальный закон и материально-правовой закон.

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"Мы на петербургском юридическом форуме представим проект нового контрольно-надзорного закона, он у нас уже в хорошей степени готовности" - заявил Чуйченко. Он также добавил, что на ПМЭФ может быть представлен проект закона об обязательных требованиях. "Этот закон об общих требованиях нам нужно как можно скорее принять, будем стараться его принять в первой половине 2020 года, а может быть, сделаем все возможное, чтобы принять его во второй половине 2019 года", - рассказал он.

Новая система контрольно-надзорных отношений должная появиться уже январю 2021 году - именно тогда будет отменено действующее регулирование в этой сфере.

"Объем работы колоссальный. Мы не наивные люди, понимаем масштабность этих задач, но заверяем, что будем делать все возможное для того, чтобы к 1 января 2021 года эту работу завершить, чтобы страна получила новую систему контрольно-надзорных отношений" - заявил Чуйченко.

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