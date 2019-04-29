Путин попрощался с журналистами по-украински

Президент Владимир Путин одобрил инициативу нового главы Украины Владимира Зеленского, заявившего о готовности выдавать украинские паспорта всем россиянам.

"Очень хорошо", - сказал он и заметил, что это приведет к тому, что у россиян и украинцев будет общее гражданство в этом случае.

"Все очень просто: если на Украине будут выдавать паспорта россиянам, а мы, в России, будем выдавать паспорта и гражданство украинцам, то рано или поздно мы неизбежно придем к ожидаемому результату - у всех будет единое гражданство", - еще раз обратил внимание Путин. "Это нельзя не приветствовать",- заметил он.

После этого президент попрощался с журналистами по-украински . "До побачення" - сказал Путин.