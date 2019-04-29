Путин попрощался с журналистами по-украински

Новости

В Краснодаре учителя наказали за "Владимирский централ" на уроке 18:05
В Петербурге оставили под стражей бывшего вице-губернатора Оганесяна 17:57
Полиция Ленобласти проверит семью, напоившую ребенка пивом в автобусе 17:54
Посол России в США: "Белые каски" готовят новые провокации в Сирии 17:52
На Вятке цыганка выманила у пенсионерки закопанный в земле миллион 17:52
Под Ярославлем преступная группа осуждена за насилие над детьми 17:52
Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали 17:50
Фильм "Мстители: Финал" продолжил бить рекорды по кассовым сборам 17:45
Еще одного судью из Анапы лишили полномочий 17:44
Новосибирский курсант снял клип про пожарных 17:44
В Петербурге продлили арест экс-чиновнику Ростехнадзора 17:39
На Дону открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР 17:37
В Сочи столкнулись автобус и два легковых автомобиля 17:36
Две панды из Китая прибыли спецрейсом в Москву 17:35
В Астрахани пройдет Первый литературный фестиваль для детей и молодежи 17:29
В Волгограде один из корпусов школы закрыли из-за пневмонии 17:16
Телеканал Южной Кореи показал Мун Чжэ Ина с флагом КНДР 17:13
В Германии подали в суд на Лободу 17:10
Театр Вахтангова проведет большие гастроли в Китае 17:04
Число обнаруженных жертв первого в истории Кипра серийного убийцы растет 17:03
Путин одобрил план реформы контрольно-надзорной деятельности 17:03
В детских лагерях отдохнут почти шесть миллионов школьников 16:59
Музей Набокова в Санкт-Петербурге вновь открылся после ремонта 16:55
Собянин рассказал, как изменятся службы занятости в Москве 16:54
Российских байкеров не пустили в Грузию 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали, в каком море вода самая теплая
В Гидрометцентре рассказали, в каком море вода самая теплая
Шесть главных изменений, которые скоро произойдут в школах и вузах
Шесть главных изменений, которые скоро произойдут в школах и вузах
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
29.04.2019 16:50
Рубрика: Власть

Путин попрощался с журналистами по-украински

Текст: Айсель Герейханова

Президент Владимир Путин одобрил инициативу нового главы Украины Владимира Зеленского, заявившего о готовности выдавать украинские паспорта всем россиянам.

"Очень хорошо", - сказал он и заметил, что это приведет к тому, что у россиян и украинцев будет общее гражданство в этом случае.

Путин рекомендовал вернуть украинское гражданство Саакашвили

"Все очень просто: если на Украине будут выдавать паспорта россиянам, а мы, в России, будем выдавать паспорта и гражданство украинцам, то рано или поздно мы неизбежно придем к ожидаемому результату - у всех будет единое гражданство", - еще раз обратил внимание Путин. "Это нельзя не приветствовать",-  заметил он.

После этого президент попрощался с журналистами по-украински . "До побачення" - сказал Путин.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассчитывает договориться с Зеленским об общем гражданстве
В Госдуме рассказали о дальнейшем снижении трат на закупку вооружений
В Москве простились с Элиной Быстрицкой
Технологическое движение поездов по Крымскому мосту начнется в августе
Представитель Алсу сообщила об угрозах в адрес певицы