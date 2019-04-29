Путин вручил медали "Герой труда"

Владимир Путин вручил в Кремле золотые звезды "Героев труда". Знаменитый актер, писатель, рыболов, судостроитель, железнодорожник - пять лауреатов в этом году удостоились этой награды - те, кто десятки лет посвятил своему любимому делу.

"Слово герои говорит само за себя. Всегда мужественные, стойкие люди, настоящие труженики, ответственные, достойные граждане нашей страны", - заявил Владимир Путин во время церемонии награждения.

Российский президент отметил, что вся "великая история России наполнена достижениями ее сыновей и дочерей". "Эту славную летопись продолжают наши современники, такие как вы", - подчеркнул он.

Героями Труда стали артист Государственного академического театра им. Вахтангова Василий Лановой, руководитель направления промвооружения и такелажа "Южморрыбфлота" Сергей Антонов, советник гендиректора завода "Красное Сормово" Николай Жарков, адыгейский писатель Исхак Машбашев и дежурная по сортировочной горке железнодорожной станции Инская Ольга Бочкарева.

Звание "Герой труда" было учреждено Владимиром Путиным в 2013 году. Фактически это было возрождением советской награды "Герой социалистического труда", которая была упразднена в 1991 году. Этого звания удостаивались за заслуги в области производства, научной деятельности, государственной и общественной службы.