Работа аэропорта Гатвик снова была нарушена из-за дрона

Руководство лондонского аэропорта Гатвик было вынуждено перенаправить прибывающие рейсы в Станстед из-за сообщений о беспилотном летательном аппарате. Инцидент произошел в воскресенье.

Не смогли приземлиться в Гатвике самолеты из Барселоны, Амстердама, Ираклиона и Берлина. По информации газеты The Sun, пилоты одного из лайнеров незадолго до посадки сообщили пассажирам, что "в непосредственной близости" от их самолета замечен дрон. Сейчас воздушная гавань работает по расписанию, принимая и отправляя рейсы, пишет ТАСС.

Напомним, в декабре прошлого года работа аэропорта Гатвик была парализована в связи с появлением беспилотников над взлетно-посадочной полосой. Два дрона были замечены 19 декабря примерно в 21 час, они летали как по периметру взлетного поля, так и над самими полосами. Затем они исчезли, но через 45 минут появились снова.

По данным газеты The Times, за 11 месяцев прошлого года в Великобритании было зафиксировано более 120 случаев опасного сближения беспилотных летательных аппаратов с самолетами. Отмечается, что число подобных случаев за год выросло на треть.