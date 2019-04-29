Вышел очередной - 16-й список миллиардеров "Форбс Россия".

Первая публикация в 2004-м стала сенсацией. Интерес был настолько горячим, что некоторые СМИ даже каким-то чудом связали "список Форбс" с убийством главного редактора русского "Форбс" П. Хлебникова (конечно, скоро выяснилось, что это - полная чепуха). Сейчас очередной список прошел практически незамеченным. И дело не только в его привычности. Изменилось то, что отражает "Форбс" - сам характер русского капитализма. Как ушли "лихие 90-е", так прошли и "золотые нулевые".

Вот что писал "Форбс" в 2008-м. "За 4 года с момента выхода первого списка богатейших бизнесменов России общее состояние участников "золотой сотни" выросло в 4 раза. В первом рейтинге было 36 миллиардеров. Сейчас в России 110 предпринимателей с состоянием не менее 1 млрд".

Миллиардеры - не инопланетяне. Они находятся на самой верхушке айсберга, но отражают (а отчасти и формируют) общие настроения

Но Вертикальный Взлет не может продолжаться долго. Сегодня, спустя 11 лет после этих торжествующих слов, в России, согласно "Форбс", 100 миллиардеров. Их общее состояние - 425 млрд, 11 лет назад было 522 млрд (а с поправкой на инфляцию доллара за 11 лет капитал первой сотни просел на добрых 20%). Естественно, изменилась и атмосфера, ослаб драйв, запах денег перестал быть пьяным. "Прошло то время, когда охота за брильянтами вызывала в компаньонах мощные эмоции, когда они рвали стулья когтями и грызли их пружины".

Миллиардеры - не инопланетяне. Они находятся на самой верхушке айсберга, но отражают (а отчасти и формируют) общие настроения. Бесспорно, сейчас - как всегда - в стране есть очень успешные, сверхэнергичные "монетоголики", но в целом денежное давление в обществе ослабло, прилив денег к голове прошел, эйфория сменилась если и не депрессией, то ощущением застоя.

Все это имеет и численное выражение. В 2008-м Россия была на втором месте в мире по числу миллиардеров, 110 из 1125 в мире, сейчас - на пятом, 100 из 2153 в мире. В 2008-м "наш Дерипаска" занимал 9-ю строчку - 28 млрд (в современных долларах чуть меньше 30 млрд), сейчас "наш Михельсон" на 32-м месте, 24 млрд. Для сравнения - страны БРИКС по числу миллиардеров. Китай: в 2008-м - 42, в 2019-м - 324, Индия: 53 - 105, Бразилия: рост с 18 до 58. И даже "старуха-Германия": рост с 59 до 114.

Понятно, что соревнования по "бегу мешков" мало кого волнуют, это не футбол, тут за "своих" не болеют. Но рейтинг миллиардеров - один из маркеров ситуации в стране. Да, каждый сам кузнец своего успеха (провала), но на любую бизнес-историю влияет общая ситуация в стране. Как говорят биржевики, "прилив поднимает ВСЕ лодки, а отлив опускает". В 2004-2008 гг. не только миллиардеры, но мелкий и крупный бизнес рос как на дрожжах: восстановительный рост экономики + "мода на Россию" в мире (не последняя вещь в смысле инвестиций) = история Общенационального Успеха. Конечно, всем досталось по-разному. "Форбс" писал, что если в 2004-2008 годах состояние среднего представителя "золотой сотни" выросло в 3,78 раза, то стоимость квартиры "средне-условного москвича" увеличилась бы по их расчету в 3,44 раза. Вот только ее не продашь - жить же где-то надо! И все же неправда, что у одного человека из 100 стал больше бублик, а у 99 - шире дырка. Уровень жизни в начале 2000-х зримо поднялся у десятков миллионов.

В 2008-м Россия была на втором месте в мире по числу миллиардеров, 110 из 1125 в мире, сейчас - на пятом, 100 из 2153 в мире

После этого второй такой Исторический Шанс нашей стране не выпадал - они и вообще бывают редко, не в каждом поколении! Отчасти Россия смогла "монетизировать свой шанс", хотя с тех пор развитие экономики зримо затормозилось.

Что можно сказать о социальной структуре нашего общества сейчас?

За все 16 лет составления списков "Форбс" в них всего попало больше 360 человек (с 2011-го делается список уже не 100, а 200 ведущих бизнесменов. Сейчас "порог отсечения" там - 500 млн долл.). Конечно, из этих 360 несколько человек умерли, эмигрировали, разорились. Но в общем, примерно 300 составляют сегодня верхушку официальной бизнес-элиты России. Списки "Форбс" неполные. Об этом можно судить и по самому "Форбс" - вот они сейчас указали 10 русских владельцев самых дорогих (дороже 100 млн долл.) особняков в Лондоне. Из них только 6 значатся (или раньше значились) в списках миллиардеров. Если взять ту же пропорцию (6:4), добавить еще мультимиллионеров из числа чиновников, менеджеров госкорпораций, наконец, самых богатых бизнесменов в области СМИ и шоу-бизнеса (почему-то ни один из них не значится в списках "Форбс"), то мы получим где-то 600-700 чел. (точнее, семей) с состоянием не ниже 300-400 млн долл. Это и есть бизнес-олимп России. Конечно, в основном они сосредоточены в Москве (понятно, что практически у всех есть дома и квартиры в Европе, США). Ступенькой ниже находятся те, кого называют "сверхбогатые" - состояние не менее 30 млн долл. Эксперты насчитывают в мире таких около 200 000 чел., в России - больше 1500 семей (исходя из числа миллиардеров и мультимиллионеров, можно предположить, что их не меньше 2000 - 2500). Вот в этот класс входят уже многие из числа видных шоуменов, медийных персон. Ну и "рядовые миллионеры", чей капитал (кроме стоимости жилья) больше 1 млн долл. В современном мире таких насчитывают свыше 42 млн (а с семьями - около 100 млн!), из них в России - примерно 172 000 семей (не менее 500 000 чел.). Это и есть почти весь Правящий Класс, все законодатели мод потребления - вещевого, пищевого, интеллектуального, те, на кого смотрят, кому поневоле подражают "остальные 150 млн" в нашем монетизированном и атомизированном обществе.

Вот примерно так выглядит социальная Пирамида, выросшая вокруг Вертикали.