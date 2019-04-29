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29.04.2019 22:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сели в карусели

Больше 90% аттракционов в Москве допустили к работе
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 95(7853)
В преддверии летнего сезона проверили на безопасность столичные аттракционы. Выяснилось, что к концу апреля разрешения на работу получили свыше 250 единиц развлекательной техники из 275. Владельцы остальных аттракционов за допуском пока не обращались - скорее всего, они просто ждут лета. Ведь каждый четвертый оставшийся без допуска аттракцион - водный.
Александр Тучин: Если аттракцион работает легально, на технике или кассе должны быть табличка с номером и талон допуска к эксплуатации. Фото: Михаил Синицын Александр Тучин: Если аттракцион работает легально, на технике или кассе должны быть табличка с номером и талон допуска к эксплуатации. Фото: Михаил Синицын
Александр Тучин: Если аттракцион работает легально, на технике или кассе должны быть табличка с номером и талон допуска к эксплуатации. Фото: Михаил Синицын

Об этом рассказал в пресс-центре "Российской газеты" начальник инспекции по надзору за аттракционной техникой ОАТИ Александр Тучин. По его словам, более 250 допущенных к работе аттракционов полностью отвечают всем требованиям безопасности, среди которых четыре колеса обозрения, а также медиакомплекс "Полет" в парке "Зарядье".

Фото: Сергей Куксин
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Никаких ЧП на аттракционах в Москве не происходит уже несколько лет, не было ни одной аварии и в прошлом сезоне. По словам Тучина, не бывает и случаев, чтобы работали не зарегистрированные или не допущенные к эксплуатации аттракционы. Убедиться в том, легально ли работает аттракцион, москвичи могут и сами - на технике или кассе обязательно должен быть регистрационный знак в виде металлической таблички с номером, а также талон допуска к эксплуатации.

Аттракционы есть практически в каждом округе столицы. Большая часть находится в городских парках - это и всевозможные карусели, и автодромы, и 5D-кинотеатры. Всего в зеленой зоне работают 182 аттракциона, а еще 75 - в ТРЦ, 18 - на улице. Общее количество аттракционов в столице с каждым годом снижается - с 550 в 2015-м до 360 в 2017-м и 275 в этом году. Тучин объяснил это чисто экономическими причинами, развитием мультимедийных развлечений, высокими затратами на обслуживание сложной техники. В этом году должна открыться и первая очередь крытого тематического парка - в нем будет много аттракционов. По словам Тучина, вся развлекательная техника перед началом работы также пройдет проверки и получит допуск.

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