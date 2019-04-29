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29.04.2019 17:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Две панды из Китая прибыли спецрейсом в Москву

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Две гигантские панды, которых зовут Жуи и Диндин, прилетели в Москву. В полете их сопровождали ветеринар и смотритель. В обязанности последнего входит следить, чтобы животные не испытывали беспокойства, в том числе и обнимать их - пандам это очень полезно, поскольку помогает справиться со стрессом. Кстати, еще в начале прошлого года сотрудник Московского зоопарка отправился в Китай, чтобы пройти там курс обучения по обращению с пандами и уходу за ними. В число навыков входит и умение обнимать зверей, что может быть небезопасным - несмотря на милый внешний вид, у панд очень сильные челюсти и мощные лапы.

Животных снабдили в дорогу необходимыми припасами, включая булочки, ростки бамбука и детские питательные смеси. Доставка панд производится самолетом Boeing 777F грузовой почтовой авиакомпании FedEx, у которой есть специальное подразделение Panda Express.

Фото: depositphotos.com
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Жуи отличается общительностью, тогда как Диндин более замкнута. В Москве их доставят в специально подготовленный вольер в Московском зоопарке, где пандам предстоит пройти карантин. Животные сданы российской стороне в аренду на 15 лет. Все это время специалисты будут изучать животных.

Жуи (самец) и Диндин (самка), родившиеся в 2017 году, прибудут в Москву из заповедника изучения и разведения гигантских панд в городе Чэнду, провинция Сычуань, созданного в 1987 году, чтобы спасти панд от вымирания. Предварительные переговоры об аренде бамбуковых медведей российской стороной идут уже более двух лет, соглашение было подписано 28 февраля. О нем также упоминал президент РФ Владимир Путин во время саммита "Один пояс один путь", прошедшего в Пекине два дня назад.

Стоимость аренды панды - 1 миллион долларов в год, средства перечисляются на счет Ассоциации охраны дикой природы Китая. Детеныши, родившиеся у арендованных панд, также принадлежат Китаю, это непременное условие договора, и за каждого из них также надо платить по 1 миллиону долларов в год.

Китай активно использует панд для так называемой "панда-дипломатии". По некоторым сведениям, впервые Китай подарил двух панд японскому императору во времена династии Тан (618-907 гг). Затем на протяжении веков Китай периодически прибегал к "дипломатии панд", но делал это нерегулярно. Однако, начиная с 1957 и до 1984 года Пекин безвозмездно отдавал бамбуковых медведей разным странам в качестве дорогого подарка. Первым этих животных получил в дар СССР в честь 40-летия Октябрьской революции.

Однако с 1984 года их стали передавать исключительно в аренду. Поскольку панда - одно из самых популярных животных в мире, очень многие зоопарки подают заявки на панд. Вопрос, предоставлять животное тому или иному зоопарку или отказать, зачастую решается на самом высоком уровне.

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