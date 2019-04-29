ФСБ обезвредила законспирированную террористическую ячейку в Подмосковье

ФСБ совместно с МВД России, Росгвардией и Следственным комитетом обезвредили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство". Всего было задержано 7 человек.

Судя по кадрам оперативного видео задержания происходили в частных домах в Подмосковье. При обысках в домах задержанных была обнаружена экстремистская литература, огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе пистолет ПМ, а также средства связи, электронные носители информации.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, руководили этой террористической ячейкой иностранные эмиссары. В ее состав входили граждане России, а также выходцы из Центральной Азии и Закавказья. Все они, по данным ФСБ, являются сторонниками так называемого "Всемирного исламского Халифата", и насильственного объединения всех мусульман под его знаменами.

"Установлено, что члены ячейки вели активную агитацию новых сторонников и организовывали разбойные нападения в разных регионах России", - сообщили в ЦОС ФСБ. При этом все их действия проходили с повышенными мерами конспирации.

Главным следственным управлением СК по Московской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье организации и участии в деятельности террористической организации.