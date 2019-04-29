Глава гордумы Калуги поздравил ветерана

29 апреля глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и председатель Молодежной палаты при городской думе Калуги Сергея Шаров поздравили с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Дмитриевну Анурину.

Татьяна Дмитриевна Анурина родилась 27 апреля 1924 года в городе Сердобске Пензенской области, затем вместе с семьей переехала в Калугу.

После окончания семилетней школы в 1939 году поступила в Ленинградский техникум связи, с июня 1941 года она работала на Ленинградском центральном телеграфе.

8 сентября 1941 года замкнулось кольцо блокады Ленинграда. Молодая связистка Татьяна тушила пожары, копала окопы и траншеи, участвовала в сборе тел погибших от бомбежек и голода, поиске и сборе радиоприемников, дежурила в госпиталях.

Осенью 1941 года положение в Ленинграде стало ужасающим, люди начали массово умирать от голода. Татьяне шел 17-й год, весной 1942 у нее началась цинга и дистрофия, после госпиталя ей разрешили выехать из города.

Татьяне удалось найти свою семью в деревне Каменка Пензенской области, выхаживали и откармливали ее несколько месяцев всем селом.

В 1943 году Татьяна вместе с семьей вернулась в Калугу, работала в госпитале, который был эвакуирован в наш город из блокадного Ленинграда, затем до 1952 года работала в органах государственной безопасности, было присвоено звание лейтенант.

С 1953 года работала статистом и секретарем в райкоме партии, затем на заводе Калугапутьмаш, до 1980 года работала в центре стандартизации и метрологии.

Татьяна Дмитриевна Анурина награждена медалью "За оборону Ленинграда" и Орденом Отечественной войны.

- Эвакуационный пункт находился на Финляндском вокзале, она брела по городу, один из патрулирующих Ленинград моряков отдал ей два куска сахара, что помогло из последних сил добраться до вокзала, - вспоминает Вера Валентиновна, дочь ветерана. - Они покидали Ленинград по "Дороге жизни" в кузове грузовика, шли колонной, немецкая авиация бомбила дорогу, машины проваливались под лед, но уцелевшие продолжали свой путь.

- Все мы в неоплатном долгу перед ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, на их долю выпали неимоверные тяготы и лишения, но, несмотря ни на что, они смогли выстоять и победить в самой страшной войне в истории человечества, - сказал Александр Иванов, - после войны их трудом наша страна была восстановлена из руин, низкий поклон всем ветеранам, память о вашем великом подвиге будет жить вечно.

Глава городского самоуправления поздравил Татьяну Дмитриевну с днем рождения и наступающим Днем Победы, вручил подарки и пожелал крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни.