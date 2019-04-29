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29.04.2019 16:47
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В шлеме и с мигалкой

К открытию мотосезона на дороги выехали и мотопатрули ГАИ
Текст: Владимир Баршев
На дороги уже выехали мотоциклисты, а теперь после официального открытия мотосезона обеспечивать безопасность на дорогах будут и мотопатрули дорожно-патрульной службы. В Москве мотосезон уже открылся. В Подмосковье он официально откроется 3 мая. По традиции это будет яркое шоу с участием представителей мотосообществ и клубов на площадке перед Крокус Экспо.
Чтобы работать с мотоциклистами, инспекторы ДПС в сезон пересаживаются на двухколесную технику. Фото: Олеся Курпяева Чтобы работать с мотоциклистами, инспекторы ДПС в сезон пересаживаются на двухколесную технику. Фото: Олеся Курпяева
Чтобы работать с мотоциклистами, инспекторы ДПС в сезон пересаживаются на двухколесную технику. Фото: Олеся Курпяева

Какие основные задачи у мотопатруля? Какая техника у них на вооружении? Чем они отличаются от обычного автопатруля?

Для начала расскажем о структуре. В каждом подразделении ДПС есть инспекторы, которые выезжают на патрулирование на мотоциклах. Помимо них есть еще батальоны, которые не имеют привязки к конкретной территории. Задачи у тех и других немного отличаются. Но главная и основная задача - профилактика аварийности с мототранспортом. Тем более что с аварийностью тут не все в порядке.

Инспектор на мотоцикле быстрее доберется до места аварии. Оформление ДТП входит в обязанность мотоинспекторов территориальных подразделений ДПС

В прошлом году в России произошло 4564 аварии с мотоциклами. Это на 5,1 процента больше, чем годом ранее. В них погибли 586 человек, что на 5,8 процента больше, чем в предыдущем году. Получили ранения 4927 человек, что на 4 процента больше. Однако уже в этом году произошел буквально всплеск аварийности с мотоциклами. Количество аварий с ними выросло более чем в два раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Всего произошло 124 ДТП. В них погибли 14 человек, это в полтора раза превышает прошлогодние показатели. Получили ранения 130 человек, что на 120 процентов больше, чем в прошлом году.
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На автомобиле с мотоциклистами не очень потягаешься: динамика разгона выше, есть возможность проскочить между машинами в пробке или свернуть на лесную тропинку, если дело происходит за городом.

Поэтому работать с мотоциклистами могут только мотоциклисты. Для этого они оснащаются довольно мощной техникой. До недавнего времени использовались BMW 1200 RT. Сейчас на вооружение поступают новые BMW F800 GT. Более легкий, но довольно мощный мотоцикл со спортивным характером.

Мотоциклы и сотрудники оснащены всем необходимым, так же как и автопатруль. Это СГУ, радиосвязь, спецсигналы, резиновая дубинка и пистолет Макарова и, конечно, алкотестеры. Единственное отличие от автопатруля - это мотоциклетная защита и шлем.

Полномочия у мотоинспекторов такие же, как и у автопатрулей. Они обязаны пресекать нарушения правил. Могут проверить документы и привлечь к ответственности за нарушение не только мотоциклистов, но и любого водителя.

При необходимости займутся и регулировкой дорожного движения.

Что же касается оформления аварий, то мотоинспекторы батальонов, которые не имеют территориальной привязки, этим не занимаются. Но это входит в обязанности мотоинспекторов остальных подразделений ДПС. Если авария произошла на маршруте патрулирования, то инспектор быстро туда доберется на мотоцикле и все оформит.

Фото: rosgvard.ru
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Другое дело, что мотоинспекторов не так и много. А в летний сезон, да еще в городах-миллионниках, они очень нужны. Причем именно для того, чтобы заниматься регулированием движения в перегруженных транспортом местах и оформлением аварий.

Даже самая высокоинтеллектуальная транспортная система дает сбои. Может отключиться светофор. Где-то произошла авария и дорогу перекрыли. Только мотоцикл позволит инспекторам ДПС быстро добраться до места и разрулить ситуацию.

Даже при упрощении процедуры оформления аварий с помощью Европротокола участие инспекторов все-таки требуется и в этом деле. Не все аварии можно оформить по Европротоколу. Если у водителей возникли разногласия, кто прав, кто виноват, то тут инспектор необходим. Без него не обойтись, если в аварии есть пострадавшие или погибшие.

И уж тем более он необходим, если у одного из участников оказался поддельный полис ОСАГО. А такие случаи происходят все чаще.

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Очевидно, что необходимо расширять количество инспекторов ДПС на мотоциклах в сезон. Однако напомним, что в прошлом году службу ДПС существенно сократили. Формальным поводом стало развитие систем фотовидеофиксации нарушений.

Но вот проблема: все нарушения эта система может выявить. Например, она не способна вычислить пьяного водителя, поймать водителя без прав или на угнанном автомобиле или мотоцикле. Все это задача инспекторов ДПС, работающих на земле.

И как бы ни хотелось снять с них полностью оформление ДТП, этого тоже не получится. А значит, выезжать на ДТП да и разруливать пробки в мегаполисах также придется. Равно как и регулировать движение. Инспекторы на дорогах нужны. И чем мобильнее они будут, тем легче будет водителям и пешеходами.

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