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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Голосуй хоть на расстоянии

К выборам в Мосгордуму готовятся новшества
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 95(7853)
Целый пакет законопроектов, посвященных проведению 8 сентября выборов нового состава Мосгордумы, приняли в первом чтении столичные депутаты. Один из них должен дать москвичам возможность выбирать в электронном виде.
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Пока - в порядке эксперимента, который может пройти в одном или нескольких округах. Возможность его проведения уже одобрена законопроектом Госдумы, принятом также в первом чтении. В соответствии с этим документом, рассказал "РГ" глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, выбирать, как именно голосовать - на избирательном участке или дистанционно с помощью электронного голосования, - самому избирателю. Если он решит стать участником эксперимента, то ему нужно будет не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня обратиться с заявлением через "Личный кабинет" портала госуслуг Москвы, то есть обладать подтвержденной учетной записью. По мнению председателя комиссии МГД по государственному строительству и местному самоуправлению Александра Семенникова, электронное голосование сделает выборы доступнее для молодых избирателей, которые привыкли решать большинство своих проблем в интернете. Ну и наверняка парламентарии надеются просто разбудить у молодежи интерес к этим выборам, ведь прошлый раз на выборах 2014 года участвовали всего 21,05% москвичей. Второй законопроект касается отмены в городе голосования по открепительным талонам. По мнению председателя гордумы Алексея Шапошникова, это нужно было сделать хотя бы для того, чтобы устранить один из инструментов возможной фальсификации. И третье новшество, закон о котором принят сразу в целом, это работа избирательных участков до 20.00, а не до 22.00, как предусматривалось Избирательным кодексом Москвы.

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