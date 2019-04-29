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29.04.2019 18:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Салют крупного калибра

Минобороны России разместило интерактивную карту фейерверков 9 Мая
Текст: Юрий Гаврилов
На официальном сайте Минобороны России появился мультимедийный раздел, посвященный военным парадам и салютам, которые 9 Мая пройдут по всей стране в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В одной из рубрик нового раздела на сайте минобороны представлена интерактивная карта мест и времени артиллерийских салютов, которые прогремят по всей стране вечером 9 Мая. В Москве фейерверк обеспечит единственный в Вооруженных силах РФ 449-й отдельный салютный дивизион. Праздничные выстрелы прозвучат ровно в 22 часа по московскому времени. В небо из самоходных комбинированных пусковых салютных установок на базе автомобиля "КАМАЗ-5350" выпустят сотни красочных фейерверков. Калибр стартовых "труб" колеблется от 105 до 310 мм.

Купола праздничных разрывов превысят в диаметре 300 метров  и будут во всех деталях видны с земли

Чтобы салюты были не просто яркими, но и разнообразными, дивизион использует свыше полусотни видов фейерверочных изделий с радующими не только глаз, но и ухо названиями - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега", "Фиалка". Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров и будут во всех деталях видны с земли.

Предусмотрено и звуковое сопровождение праздничного салюта - его обеспечит входящая в 449-й дивизион батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Фото: Пресс-служба ЗВО
На параде Победы покажут невидимое оружие

Ведомство и в прежние годы достаточно подробно рассказывало россиянам о праздничных торжествах с участием военных и боевой техники. Однако, пожалуй, впервые все эти сведения собраны на одном информационном ресурсе. Там имеется все, касающееся последовательности прохождения пеших и механизированных колонн, порядка пролета авиации, количества личного состава и техники на военных парадах в 29 городах России.

Напомним, что это грандиозное действо организуют в четырех военных округах и на Северном флоте. Уже традиционно парад состоится и в городах-героях. Они также запланированы в штаб-квартире Балтийского флота в Калининграде и на главной базе Северного флота - в городе Североморске.

Понятно, что главным армейским смотром станет прохождение колонн и пролет авиации в Москве. К ним привлекут свыше 13 тысяч военнослужащих, в том числе более 170 летных экипажей. На брусчатку Красной площади выведут 130 единиц колесной и гусеничной техники.

А что известно о самом параде? По традиции возглавит механизированную колонну танк Т-34-85.

Вслед за ним проследуют автомобили "Тигр-М"и автомобили "Тайфун-К" 4х4, современные БТР-82А, БМП "Курганец", танки "Армата" и другая техника различных видов и родов войск. Потом над центром столицы пролетят 74 самолета и вертолета - по числу памятных лет.

Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали

На сайте минобороны имеется схема построения пеших и механизированных колонн. Она сопровождена информацией о предназначении каждой из 15 групп парадных машин. А в историческом разделе доступны для скачивания фотографии самого первого и в то же время одного из самых памятных Парада Победы. Между прочим, их можно использовать в качестве фоновых изображений рабочего стола персонального компьютера и заставок экрана смартфона.

Другой мультимедийный проект - "Традиции сквозь время" - рассказывает о преемственности поколений. Там демонстрируют похожие фотографии с парада 1945-го и торжественных прохождений последних нескольких лет. Пользователи могут взглянуть на Красную площадь фактически сквозь время, увидев на ее брусчатке одновременно и поколение победителей, и нынешних военнослужащих.

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