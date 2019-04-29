На параде Победы покажут невидимое оружие

9 мая у воронежцев появится уникальный шанс первыми в России увидеть новейший комплекс радиоэлектронного подавления "Палантин". Этой техники не будет даже на главном параде страны, на Красной площади.

Пока "Палантинов" в стране только два. Один в Тамбове - в учебном центре, где готовят специалистов радиоэлектронной борьбы со всех военных округов. Другой в апреле поступил в 20-ю гвардейскую армию.

- Она из года в год демонстрирует хорошие показатели в боевой учебе, поэтому новейшая техника досталась им, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа. О том, что армия развернута на ближайшей к НАТО границе России, упоминать не стали.

Состоит "Палантин" из 22 мобильных станций, длинных четырехосных КамАЗов с глухими стальными кунгами и ворохом антенн на крыше. В случае чего КамАЗы разъедутся вдоль линии фронта, запустят генераторы, поднимут 15-метровые мачты с антеннами, подключатся к сети обмена данными и в соответствии с названием скроют от высокоточного оружия противника целую армию. Аппаратура комплекса способна подавить любую активность в эфире: штабные радиостанции, артиллерийские или авиационные радары, управляющие сигналы бомб и крылатых ракет. "Томагавки", например, ориентируются в полете по GPS.

- Спутниковую навигацию давить легче всего - у нее фиксированные частоты и она не защищена. Свои станции мы, конечно, не трогаем, - заметил командир батальона РЭБ майор Андрей Пестов. Комплекс может заблокировать радиосигнал: тогда войска противника не получат приказы, а самолеты и ракеты ослепнут, - а может и подменить, направив те же "Томагавки" в другую сторону.

За тяжелой бронированной дверью открылся аппаратный отсек, доверху набитый электроникой. Узкий коридор меж гудящих блоков привел в комнату операторов размером с купе. Вдоль правой стены тянутся стол с привинченным к нему компьютерным терминалом. В столешницу вделан металлический шар - это военная мышь. Перед компьютером офисного вида кресло, в углу, у рации - еще одно.

К столу прихвачен зажимами увесистый военный ноутбук - работой "Палантина" можно управлять и дистанционно. У противоположной стены койка для отдыха. Радиоподавление способно работать сутки напролет: энергоснабжение у каждой машины свое, жизнеобеспечение - тоже. В ноги дует теплом автономный отопитель, над головой шелестит прохладой кондиционер, в комплект поставки входят чайник и набор посуды. С внутренней стороны бронированной двери - крепления для автоматов.

- Наша главная защита - незаметность. Стоим не на передовой, никого не трогаем… Если диверсант нас нашел и увидел - боевое охранение бой, конечно, примет, но проблемы будут однозначно, - признался майор. - Маскировочных сетей в заводском комплекте пока не предусмотрено. Мы первые и по нашей работе будут исправлять ошибки для других.



Тем временем



На учениях в Курской области подразделения радиоэлектронной борьбы ослепили атакующие самолеты. Паре Су-34 была поставлена задача нанести ракетный удар по земле. Однако раньше, чем радары бомбардировщиков нашли цели, их самих засекли датчики комплексов РЭБ "Красуха". Грамотно поставленными помехами блокировали работу локаторов, попутно исказив навигационное поле, из-за чего экипажи самолетов потеряли ориентацию в пространстве. Разделавшись с авиацией, "Красухи" обрушили свою мощь на наземную связь, блокировав систему управления войсками.