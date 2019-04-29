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29.04.2019 16:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На выборах в Мосгордуму можно будет проголосовать с мобильного телефона

Текст: Ирина Огилько

На выборах в Мосгордуму 8 сентября 2019 года впервые можно будет проголосовать с помощью мобильных устройств. Законопроект "о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов МГД седьмого созыва, принят сегодня столичным парламентом в первом чтении. Подробности узнал корреспондент "РГ".

Согласно законопроекту, подобное нововведение должно повысить заинтересованность избирателей и привлечь малоактивных москвичей, ведь проголосовать с помощью мобильного устройства можно в любом месте, для этого не нужно приходить в день выборов на избирательный участок или ждать "ящика" для голосования дома. Более того, новый формат голосования позволит конкретизировать процедуру голосования.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Впрочем, для участия в голосовании избирателю будет необходимо своевременно подать заявление на портале мэра и правительства Москвы. Для организации и проведения эксперимента, а также для подведения итогов электронного голосования, будет создана специальная участковая избирательная комиссия. Как отмечает председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, это будет эксперимент, который распространится пока на несколько округов, какие конкретно, выберут сами москвичи на портале "Активный гражданин". До 8 мая проект будет доработан ко второму чтению.

Отметим, что депутаты приняли закон определяющий время окончания голосования при проведении выборов, так теперь проголосовать можно до 20.00 А вот согласно другому законопроекту, предлагается увеличить предельные размеры фонда кандидата в депутаты Мосгордумы с 25 млн руб. до 35 млн руб.

Увеличение предельного размера необходимо из-за повышения общего уровня цен на товары и услуги, которые связаны с изготовлением подписных листов, сбором подписей избирателей, проведением предвыборной агитации.

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