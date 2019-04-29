В кинотеатре "Поклонка" Музея Победы в Москве премьера - бесплатный показ документального фильма "Remember Odessa - Не забудем, не простим" немецкого режиссера Вильгельма Домке-Шульца.

Идея снять фильм - документальное свидетельство - появилась у режиссера 2 мая 2018 год, когда он сам стал свидетелем разогнанного в Одессе Дня памяти по жетвам трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Фильм "Remember Odessa - Не забудем, не простим" тщательно реконструирует хронологию пожара в Доме профсоюзов, где укрылись противники Евромайдана, преследуемые украинскими радикалами и националистами. Последние закидали не согласных с майданом "коктейлями Молотова". В том пожаре погибли 48 человек, свыше 150 свидетелей трагедии, не согласных с майданом, оказались в тюрьмах.

Поэтому сюжет фильма основан на кадрах с места пожара, рассказах близких погибших, на версиях очевидцев о причинах возгорания и свидетельствах тех, кому удалось бежать или выйти из тюрем.

Идеологическиое или силовое давление одной части общества на другую часто ведет к гражданской войне

- Я не мог обойти стороной события в Одессе, - сказал в интервью "Российской газете" автор фильма, немецкий режиссер Вильгельм Домке-Шульц. - Мои друзья родились в Одессе, многие из них были и свидетелями, и пострадавшими от тех страшных событий. Я, как и мои друзья, фильмом хотел показать миру. Мой посыл прост - люди не должны страдать за другие взгляды, за другую идеологию, которую они не разделяют. Но именно преследование несогласных сегодня продолжается и на Украине, и имеет место в Западной Европе. Когда часть общества начинает думать, что она лучше другой части общества, из-за идеологии одни начинают давить других. И фильм показывает, что идеологическое или силовое давление одной части общества на другую, часто ведет к гражданской войне.

Эту точку зрения автор фильма доказывает в картине: сегодня пострадавшие и свидетели пожара в Одессе, настаивающие на международном расследовании трагедии 2 мая 2014 года, остаются преследуемой и репрессируемой стороной.

Так, в СИЗО Одессы и тюрьмах Украины до сих пор сидят те, кто мог сгореть в пожаре, но чудом спасся. Однако по уголовному делу они проходят не как пострадавшие или хотя бы свидетели, а как организаторы или причастные к организации массовых беспорядков.

- Именно поэтому мой фильм ни на Украине, ни в Евросоюзе не покажут, - считает Вильгельм Домке-Шульц. - В ЕС восторжествовала та точка зрения, которую насаждает Евромайдан силой, - все, кто не с нами, тот против свободы. И никто не хочет знать, что же на самом деле произошло в Одессе 2 мая 2014 года. Россия в этом смысле - рупор, где можно высказать альтернативную точку зрения.

Основной лейтмотив фильма "Remember Odessa - Не забудем, не простим" - предупреждение: то, что случилось в Одессе, уже было в Германии 30-х годов, в Чили 70-х годов, в Испании 30-х, в Бразилии 60-х. История повторяется: в этих странах новая власть тоже хотела укрепить свои позиции, силой воздействуя на большую часть общества. Все заканчивалось гражданскими войнами.

- Международный трибунал по трагедии в Одессе впереди, - убеждена бывший депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок. - И такие фильмы - поклоны пострадавшим, фильмы-свидетельства, как "Remember Odessa - Не забудем, не простим", приближают этот час.

"Не забудем. не простим" в кинотеатре "Поклонка" будет идти до 2 мая.