Под Тулой кассира супермаркета убили на глазах покупателей

В Тульской области задержан мужчина, подозреваемый в зверском убийстве женщины - кассира магазина. Преступление было свершено публично, органами СК России по региону возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийств), сообщает сайт ведомства.

ЧП произошло в супермаркете на улице Пушкина в городе Узловая. По предварительным данным следствия, мужчина, вооруженный ножом, вошел в торговый зал и напал на женщину - кассира. От полученных множественных ранений женщина скончалась в реанимации местной больницы.

Сразу же после получения собщения о преступлении полицией был введен план "Перехват", приняты меры по установлению личности мужчины, его местнахождения и задержания. Бойцы СОБР Управления Росгвардии по Тульской области были направлены для силовой поддержки полицейских.

Личность мужчины была установлена довольно быстро.Им оказался 34-летний местный житель. Вскоре его удалось задержать - он пытался спрятаться в садовом кооперативе на окраине города.

- Полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Все наряды полиции в Узловском и соседних районах были ориентированы на его задержание, отрабатывались места возможного нахождения предполагаемого преступника. В результате принятых мер двое участковых уполномоченных полиции заметили мужчину схожего по приметам с разыскиваемым. После чего совместно с сотрудниками ППС он был задержан на территории одного из садовых товариществ, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанный был доставлен в территориальный отдел полиции, а затем - в следственный отдел. По сообщению СУ СК, сотрудники магазина опознали в нем человека, совершившего убийство.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи следственного отдела совместно со следователем-криминалистом следственного управления проводят осмотр места происшествия, изымают предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, назначена судебно-медицинская экспертиза тела потерпевшей.