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29.04.2019 14:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Роман Вильфанд рассказал о погоде на майские праздники

Текст: Ольга Игнатова
Майские праздники в Москве будут вполне комфортными, рассказал на пресс-конференции в "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Москве 1 мая осадков не ожидается, будет ясно, но температура невысокая: ночью от минус 3 до плюс 2, днем 14-16 выше нуля. 2 мая будет облачно, возможны небольшие дожди. Ночью 3-5, днем 12-14 градусов. С 3 мая начнется потепление: днем уже 15-20 градусов. С 4 мая ночи будут уже теплые - температура повысится до плюс 5-10 градусов, днем ожидается 18-20 градусов.

Фото: iStock
В Гидрометцентре рассказали, в каком море вода самая теплая

В большинстве регионов Центральной России в первые длинные выходные преобладающая температура - 17-19 градусов со знаком плюс. На северо-западе - по ночам 1-6, днем плюс 12-17 градусов.

Настоящая летняя погода придет на юг страны. Днем в основном воздух будет прогреваться до плюс 21-26 градусов. В Сочи - плюс 19-24, в Ялте - плюс 22 градуса.

Не повезет на Первомай жителям Урала. Там до 4 мая преимущественно холодно - днем максимум плюс 7-10 градусов. Но с 5 мая ожидается повышение температуры до плюс 20 градусов. На юге Сибири без осадков, ночью минус 3 -плюс 2 градуса. Днем до плюс 10 градусов, с 5 мая повышение до плюс 15 градусов. На юге Дальнего Востока - во Владивостоке - до плюс 15 градусов.

Серьезных заморозков нигде не ожидается.

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