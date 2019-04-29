Синоптики рассказали о погоде на майские праздники

На первые майские праздники в Московском регионе возможны ночные заморозки, рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

"Холодный воздух, который пришел в Москву, будет постепенно прогреваться. Если завтра температура будет около 11-12 градусов, то 1-го числа она повысится на один-полтора градуса. А вот ночи по-прежнему останутся холодными: в Москве 1-3 выше ноля, а по области не исключено понижение температуры до минус двух градусов", - рассказала Позднякова.

Синоптик также отметила, что после первого дня праздников в столицу придут дожди.

"Мы ждем, что в ночь на 2 число пройдет кратковременный дождь. В Москве сейчас экстремально сухо, воздух загрязнен аллергенами, и после дождя он станет значительно чище", - сказала Позднякова.

По словам метеоролога, в ночь на 2 мая над столицей пройдет теплый атмосферный фронт, и воздух постепенно будет прогреваться. 2-го и 3-го мая температура должна повыситься до 14-15 градусов.