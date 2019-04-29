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29.04.2019 22:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

По дорогам войны

В честь 9 Мая по историческим местам пройдут бесплатные экскурсии
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 95(7853)
Где стоит дом, в котором жил личный враг Гитлера? Как город маскировался от налетов и кто из маскировки до сих пор не вышел? Ответы на эти и другие вопросы о Великой Отечественной войне подготовили столичные экскурсоводы в ходе бесплатных прогулок по городу.

Бесплатные пешие экскурсии с гидом по Москве открываются не впервые, посвящены они теме Великой Отечественной войны и Дню Победы первый раз. Как рассказал "РГ" руководитель проекта "Гуляем по Москве" Евгений Степанов, этот проект совместная работа экскурсоводов и организаторов акции "Бессмертный полк". Ими подготовлено семь экскурсий, которые пройдут дважды за период с 1 по 8 мая.

- Продолжительность экскурсий 2-2,5 часа, - рассказал "РГ" Евгений Степанов. - Все экскурсии пешие и бесплатные, не отменяются в день проведения, даже если будет плохая погода. Поэтому лучше надеть удобные ботинки и при необходимости взять с собой зонтик или дождевик. На экскурсию нужно зарегистрироваться, но если вместо заявленных 30 человек, придут 50, принять участие смогут все.

Московский зоопарк запустит ночные экскурсии

Начнется серия прогулок 1 мая в 11.00 с экскурсии "Москва в трех великих войнах" у памятника писателю Максиму Горькому на площади Тверской Заставы. Здесь под землей находился некогда знаменитый секретный объект ГО-40 - "подземная телеграфно-телефонная станция и командный пункт". Завершится экскурсия у ресторана "Яръ" - месте формирования районной дивизии народного ополчения. Во время пути экскурсанты увидят два уникальных памятника военным песням, узнают, как знаменитая летчица, Герой Советского Союза Марина Раскова уговорила Иосифа Сталина создать три женских авиаполка и как елки спасли стадион "Динамо". Не останется незамеченным и здание Белорусского вокзала, с которым связаны судьбы миллионов людей, уходивших на фронт и возвратившихся с войны победителями.

Если в окрестностях Белорусского вокзала вы уже не раз гуляли, можно выбрать экскурсию, начинающуюся от Красной площади - "Маршалы Победы", в ходе которой расскажут о Жукове и Рокоссовском. Прогулявшись с гидом от станции метро "Аэропорт" до Ходынского поля, можно посмотреть здание конной стражи, действующей с 1860-х годов, и узнать, почему красная гвоздика стала цветком Победы.

Экскурсии так же пройдут по Кутузовскому проспекту, в районе ВДНХ, Красной Пресни. Записаться на них и подробнее узнать об истории ВОВ можно на сайте проекта: moscowwalking.ru. 

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