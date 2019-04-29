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29.04.2019 11:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве пассажиры перед полетом смогут обнять собаку

Текст: Ирина Огилько

30 апреля на всех видах транспорта Москвы может стать сложным днем из-за обилия пассажиров перед длительными выходными, не исключение и воздушные гавани столицы. Чтобы снять стресс, в столичном аэропорту Домодедово впервые пройдет акция "Обними друга перед полетом".

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Так, в период с 11:00 до 16:00 любой желающий сможет пообщаться с собаками-терапевтами на втором этаже аэровокзала. Животных предоставили волонтеры национальной ассоциации "Объединенные энималтерапевты", питомцы которых "работают" в хосписах, детских больницах, реабилитационных центрах.

Как ожидается, в акции примут участие 14 собак, вести "терапевтические сеансы" будут хозяева собак и волонтеры ассоциации. 

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица Компании Авиация Аэропорт Домодедово ЦФО Москва
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