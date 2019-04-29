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29.04.2019 22:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Май! Отдых! Парк!

В парках пройдут концерты и спектакли
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 95(7853)
Как весело и с пользой провести в Москве длинные праздники? Как вариант, можно сходить в городские парки. Там пройдут сотни концертов, лекций, спектаклей и мастер-классов.
Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Гидрометцентр рассказал о погоде в праздничные дни

Большинство мероприятий запланировано на 1 мая, сообщили в пресс-службе "Мосгорпарка". Например, Парк Горького ворвется в праздник в 9.30 утра. Здесь для детей от двух до пяти лет устроят заезды на беговелах, а взрослым дадут уроки фехтования. Еще предложат поучаствовать в мастер-классах по буги-вуги, свингу, соло-джазу и блюзу. Соседний "Музеон" ждет гостей еще раньше - бесплатные фитнес-тренировки стартуют в 8.00. Перовский парк превратится в театр под открытым небом. Попробовать себя в роли актеров смогут все желающие. В усадьбе Воронцово студия "Ералаш" устроит кастинг - самые талантливые детишки получат шанс покорить телеэкран. За музыкальным настроением советуем дти в "Зарядье". На сцене амфитеатра выступят "MoSKA-Jazz Orchestra", "Хоркестр", ансамбль "Карагод" и группа "Shoo music band". А в парке "Ходынское поле" пройдет фестиваль воздушных змеев.

В "Сокольниках" праздники начнутся с музыкального фестиваля "Первомай Sound". Здесь же, под аккомпанемент уличной инструментальной кавер-группы, состоится массовый заезд на велосипедах, роликах, гироскутерах, самокатах и беговелах. Парк с созвучным названием "Садовники" проведет Первомай под эгидой здорового образа жизни - с бесплатными тренировками по зумбе, йоге и капоэйре. А "Царицыно" приглашает семьи с детьми к причалу со сфинксами на Верхнем Царицынском пруду. Там в полдень на большую воду после зимы выпустят редких водоплавающих птиц.

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