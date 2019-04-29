В Подмосковье на акции "Лес Победы" высадят 51 тысячу деревьев

В ходе акции "Лес Победы", которая пройдет 11 мая в Подмосковье, высадят 51 тысячу деревьев. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили на заседании областного Правительства. Акция проводится по инициативе Воробьева с 2013 года и уже стала традиционной.

"Преимущественно молодежь высаживает сады в городах Подмосковья. Считаю это очень доброй традицией, которая прижилась не только у нас, но и в других регионах России", - сказал Андрей Воробьев.

Среди деревьев, которые будут высажены - липы, каштаны, клены, сирени, рябины, яблони, вишни, груши, туи, березы, ивы, берекслеты, жасмины. Массовые посадки леса пройдут во всех муниципалитетах региона, для этого подготовлено свыше 1,4 тысячи участков общей площадью 300 га. На месте будет выдаваться рабочий инвентарь и саженцы. Центральная площадка расположится в Одинцовском городском округе. Адреса всех территорий, где будет проходить акция, выложены на сайте посадисвоедерево.рф.

Цель эколого-патриотической акции "Лес Победы" - повышение экологического благополучия городов Подмосковья и увековечение памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В этом году она пройдет под девизом "Знаем и помним своих Героев!". В честь каждого погибшего высаживается именное дерево. За время проведения акции "Лес победы" в регионе высажено почти 6 млн зеленых насаждений, а с учетом осенней акции "Наш лес. Посади своё дерево" в Подмосковье - более 14 млн.