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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Секрет свежести

Все фасады жилых домов в столице вымоют с шампунем
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 95(7853)
Власти Москвы приняли решение впервые вымыть после зимы фасады всех кирпичных жилых домов в городе. Как и чем моют "лица" домов, выясняли корреспонденты "РГ".
Отмыть после долгой зимы дома коммунальщикам помогают автовышки. Фото: Михаил Синицын Отмыть после долгой зимы дома коммунальщикам помогают автовышки. Фото: Михаил Синицын
Отмыть после долгой зимы дома коммунальщикам помогают автовышки. Фото: Михаил Синицын

"До майских праздников вымоем фасады, которые выходят на улицы, а дальше зайдем в каждый двор. Отмоем стены даже у домов, которые пойдут под реновацию", - рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "В прошлом году мы отмыли с моющим средством фасады всех таких домов на вылетных магистралях. И теперь на Каширском и Варшавском шоссе можно увидеть, как великолепно они смотрятся".

Как рассказал "РГ" замруководителя, главный инженер ГБУ "Жилищник района Тверской" Сергей Сороковский, в центре города такая работа поручена управляющим компаниям. "Жилищник" с ней успешно справляется. 52 из 424 жилых строений уже отмыты, остальные домывают.

Фасады домов в основном страдают от копоти и сажи, от выхлопных газов и пыли

Вот коммунальщики чистят дом № 20, стр.1, по Садовой-Каретной улице - трехэтажное жилое сооружение постройки 1822 года. Одну из квартир здесь занимал известный советский певец Владимир Трошин. Сейчас у дома стоит автовышка, способная поднять груз на высоту 27 метров. Неподалеку две поливальные машины, одна заправлена разведенным моющим средством, вторая с чистой водой. Чтобы прохожих не окатить душем, территория огорожена. Жителей за сутки предупредили о проводимых работах. Автоинспекцию - тоже, чтобы она могла принять меры для того, чтобы не ухудшилось движение транспорта, ведь автовышка - габаритная машина, которую нередко ставят прямо на проезжую часть, перекрывая крайний ряд для движения.

Как только двое рабочих в комбинезонах забираются в корзину, автовышка поднимает их на уровень крыши. Мощной струей воды из гидропистолета они водят по стене, шваброй оттирая грязь.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
В редакции "РГ" эксперты обсудили реставрацию фасадов Петербурга

Основное загрязнение фасада этого дома, как и других на Садовой-Каретной, это копоть и сажа от выхлопных газов автомобилей и городская пыль. Как говорят коммунальщики, моющим раствором они пользуются шестой год, причем не только для очистки кирпичных домов, но и оштукатуренных. Процедура, по словам специалистов, улучшает внешний вид зданий, они выглядят ухоженными, почти новыми.

Отмыли в выходные и пятиэтажный дом 17 по 1-й Тверской-Ямской. Тоже с автовышки, здания повыше помогают чистить промышленные альпинисты. Как рассказали "РГ" в ГБУ "Жилищник Рязанского района", механизм мытья у них на Рязанском проспекте такой же, как в центре города, но альпинисты на люльках используются чаще, так как из почти полутысячи домов две трети - высотой больше девяти этажей, есть даже 48-этажка.

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