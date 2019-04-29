Все парады России собрали в одном месте

Минобороны России запустило мультимедийный портал, посвященный Параду Победы-2019 - 9 мая он пройдет в 29 городах страны.

На портале можно увидеть последовательность прохождения войск по Красной площади в Москве: откроет шествие рота барабанщиков военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова, следом пройдут знаменные группы с государственным флагом РФ, знаменами Победы, Вооруженных сил РФ и 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. В пешей колонне будут представлены военные вузы, рода войск, отдельным строем пройдут женщины в погонах.

Механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34. На портале указано количество техники, принимающей участие в параде, ее описание и порядок следования. Такая же информация предоставлена по самолетам и вертолетам, что пролетят над расной площадью. Откроет авиационную часть парада вертолет-гигант Ми-26, завершит шестерка штурмовиков Су-25, они выпустят дыиы цвета российского флага. По традиции число участников воздушного парада равно количеству лет, прошедших со дня Победы - в этом году их 74.

Есть здесь информация о маршруте следования военных колонн по столице и связанных с этим перекрытиях движения, данные о парадах в других городах страны: количество задействованных военных и единиц техники. В 17 городах будут произведены артиллерийские салюты в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне. На портале можно найти данные о количестве залпов, времени и месте проведения канонады.

Наконец, в исторической части портала представлены фотографии с парада Победы 1945 года - их можно скачать в качестве обоев рабочего стола.